Eşinizin Kısır Olduğunu Öğrenseniz Ne Yapardınız Sorusuna Gelen Yarı Ciddi Yarı Goygoy Yanıtlar

Çocuk sahibi olmak pek çok çiftin hayali. Ancak bazı faktörler çiftlerin çocuk sahibi olmasını engelleyebiliyor. Kısırlık da bunlardan biri. Bir Twitter kullanıcısı ise eşinizin evlendikten sonra kısır olduğunu öğrenseniz ne yapardınız diye sordu. Pek çok yanıt geldi.