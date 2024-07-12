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Eşinizin Kısır Olduğunu Öğrenseniz Ne Yapardınız Sorusuna Gelen Yarı Ciddi Yarı Goygoy Yanıtlar

Eşinizin Kısır Olduğunu Öğrenseniz Ne Yapardınız Sorusuna Gelen Yarı Ciddi Yarı Goygoy Yanıtlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.07.2024 - 17:13

Çocuk sahibi olmak pek çok çiftin hayali. Ancak bazı faktörler çiftlerin çocuk sahibi olmasını engelleyebiliyor. Kısırlık da bunlardan biri. Bir Twitter kullanıcısı ise eşinizin evlendikten sonra kısır olduğunu öğrenseniz ne yapardınız diye sordu. Pek çok yanıt geldi.

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Soru şöyleydi 👇

Soru şöyleydi 👇
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İşi alaya alanlar oldu.

İşi alaya alanlar oldu.
twitter.com

Benzer anlamlı kelimeler kullanıldı.

Benzer anlamlı kelimeler kullanıldı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bir de ciddi yanıt verenler çıktı.

Bir de ciddi yanıt verenler çıktı.
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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