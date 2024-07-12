Eşinizin Kısır Olduğunu Öğrenseniz Ne Yapardınız Sorusuna Gelen Yarı Ciddi Yarı Goygoy Yanıtlar
Eşinizin Kısır Olduğunu Öğrenseniz Ne Yapardınız Sorusuna Gelen Yarı Ciddi Yarı Goygoy Yanıtlar
Çocuk sahibi olmak pek çok çiftin hayali. Ancak bazı faktörler çiftlerin çocuk sahibi olmasını engelleyebiliyor. Kısırlık da bunlardan biri. Bir Twitter kullanıcısı ise eşinizin evlendikten sonra kısır olduğunu öğrenseniz ne yapardınız diye sordu. Pek çok yanıt geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soru şöyleydi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşi alaya alanlar oldu.
Benzer anlamlı kelimeler kullanıldı.
👇
Bir de ciddi yanıt verenler çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın