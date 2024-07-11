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Balık Besleyen Erkekten Yaşlılık Belirtilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Balık Besleyen Erkekten Yaşlılık Belirtilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.07.2024 - 18:40

Bakalım Perşembe günü timeline'a hangi tweetler damga vurmuş? 

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Öndeyiz!

Öndeyiz!
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Geç olsun güç olmasın.

Geç olsun güç olmasın.
twitter.com

Usmanım?

Usmanım?
twitter.com

#nofilter

#nofilter
twitter.com
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Çocuk harcanıyor.

Çocuk harcanıyor.
twitter.com

Doğru kullanım.

Doğru kullanım.
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Kötü bir huy.

Kötü bir huy.
twitter.com

Ne yollardan geçmişiz.

Ne yollardan geçmişiz.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de tam senlik 👍

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