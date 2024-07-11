Balık Besleyen Erkekten Yaşlılık Belirtilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Balık Besleyen Erkekten Yaşlılık Belirtilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü timeline'a hangi tweetler damga vurmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Öndeyiz!
Geç olsun güç olmasın.
Usmanım?
#nofilter
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Çocuk harcanıyor.
Doğru kullanım.
Kötü bir huy.
Ne yollardan geçmişiz.
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