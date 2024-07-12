Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım Twitter mizahında geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış?
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Başlayalım!
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Kuzey Güney nasıl?
Dayak değil hayat dersi...
Can Erzincan diyecek gibi duruyor.
Biraz küçük olmamış mı?
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Çok doğru!
Yasaklanmalı!
Dikkat çekme ülkesiyiz.
Bitti artık.
Kaç tane attıysa...
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Hayat yaşamaya değer...
Bravo!
👇
Evi de üstüne yapalım.
En fazla bu olur.
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Siz de mumyasınız.
👇
👇
Makaralık seviyesi çok yüksek
👇
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Psikanaliz görün.
Tatilsizlik zor.
👇
Haftaya görüşmek üzere 👋
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