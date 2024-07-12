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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.07.2024 - 14:30

Bakalım Twitter mizahında geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Kuzey Güney nasıl?

Kuzey Güney nasıl?
twitter.com

Dayak değil hayat dersi...

Dayak değil hayat dersi...
twitter.com

Can Erzincan diyecek gibi duruyor.

Can Erzincan diyecek gibi duruyor.
twitter.com

Biraz küçük olmamış mı?

Biraz küçük olmamış mı?
twitter.com
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Çok doğru!

Çok doğru!
twitter.com

Yasaklanmalı!

Yasaklanmalı!
twitter.com

Dikkat çekme ülkesiyiz.

Dikkat çekme ülkesiyiz.
twitter.com

Bitti artık.

Bitti artık.
twitter.com

Kaç tane attıysa...

Kaç tane attıysa...
twitter.com
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Hayat yaşamaya değer...

Hayat yaşamaya değer...
twitter.com

Bravo!

Bravo!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Evi de üstüne yapalım.

Evi de üstüne yapalım.
twitter.com

En fazla bu olur.

En fazla bu olur.
twitter.com
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Siz de mumyasınız.

Siz de mumyasınız.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Makaralık seviyesi çok yüksek

Makaralık seviyesi çok yüksek
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Psikanaliz görün.

Psikanaliz görün.
twitter.com

Tatilsizlik zor.

Tatilsizlik zor.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere 👋

Haftaya görüşmek üzere 👋
twitter.com

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