10 Estetik İşlem Birden Yaptıran Kadın, Son Haliyle Bambaşka Bir Yüze Sahip Oldu

Günümüzde estetik cerrahi işlemleri giderek popüler hale geliyor. Birçok insan, kendilerini daha iyi hissetmek veya görünümünü iyileştirmek için estetik cerrahların kapısını çalıyor. Son olarak sosyal medyada dikkat çeken bir örnek gündeme geldi: bir kadının yüz estetiği sonrası değişimi.