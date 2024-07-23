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10 Estetik İşlem Birden Yaptıran Kadın, Son Haliyle Bambaşka Bir Yüze Sahip Oldu

10 Estetik İşlem Birden Yaptıran Kadın, Son Haliyle Bambaşka Bir Yüze Sahip Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 11:48 Son Güncelleme: 23.07.2024 - 11:50

Günümüzde estetik cerrahi işlemleri giderek popüler hale geliyor. Birçok insan, kendilerini daha iyi hissetmek veya görünümünü iyileştirmek için estetik cerrahların kapısını çalıyor. Son olarak sosyal medyada dikkat çeken bir örnek gündeme geldi: bir kadının yüz estetiği sonrası değişimi.

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Sosyal medyada paylaşılan video büyük yankı uyandırdı. Avustralya'dan gelen kadının estetikten önceki hali ve sonraki hali çok konuşuldu.

Sosyal medyada paylaşılan video büyük yankı uyandırdı. Avustralya'dan gelen kadının estetikten önceki hali ve sonraki hali çok konuşuldu.

Alın küçültme, alın törpüleme, kepçe kulak, şakak germe, kedi göz, kaş kaldırma, yüz, göz kapağı, burun, çene ve jawline yağ enjeksiyonu işlemleri yaptıran kadın adeta bambaşka biri oldu.

Alın küçültme, alın törpüleme, kepçe kulak, şakak germe, kedi göz, kaş kaldırma, yüz, göz kapağı, burun, çene ve jawline yağ enjeksiyonu işlemleri yaptıran kadın adeta bambaşka biri oldu.

Kadının estetik operasyon sonrası görünümündeki değişim, pek çok kişiyi şaşırttı.

Kadının estetik operasyon sonrası görünümündeki değişim, pek çok kişiyi şaşırttı.

İşte son hali👇

İşte son hali👇

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Öncesi-Sonrası 👇

Öncesi-Sonrası 👇

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