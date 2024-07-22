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Sevgilisinden Ayrıldığını Annesine Söyleyen Genç Kız Beklenmedik Bir Tepkiyle Karşılaştı

Sevgilisinden Ayrıldığını Annesine Söyleyen Genç Kız Beklenmedik Bir Tepkiyle Karşılaştı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 22:51

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Sevgiliden ayrılmak, duygusal açıdan zorlayıcı bir süreçtir. Ayrılığın getirdiği duygusal yükün yanı sıra, ailelerin bu duruma verdiği tepkiler de süreci daha da karmaşık hale getirebilir. Sevgilisinden ayrılan @elasubozkurttt isimli TikTok kullanıcısı durumu annesiyle paylaştı.

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Durumu annesiyle aylaşmak isteyen genç kızın annesinden ise beklenmedik bir tepki geldi.

Durumu annesiyle aylaşmak isteyen genç kızın annesinden ise beklenmedik bir tepki geldi.

Annesi, kızının yaşadığı ayrılığı "Otur bir düşün, 'Bu çocuk niye bana dayanamadı' diye." cümleleriyle yorumladı.

Annesi, kızının yaşadığı ayrılığı "Otur bir düşün, 'Bu çocuk niye bana dayanamadı' diye." cümleleriyle yorumladı.

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