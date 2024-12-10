Soli Özel Kimdir? İlber Ortaylı'yla Tartışan Soli Özel Hakkında Merak Edilenler
Soli Özel Kimdir? İlber Ortaylı'yla Tartışan Soli Özel Hakkında Merak Edilenler
İlber Ortaylı ile Soli Özel, TV100'de yayınlanan bir programda ciddi bir tartışma yaşadı. Bu programın ardından pek çok kişi, Soli Özel'in hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı.
Peki, Soli Özel kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor ve ne mezunu? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Soli Özel Kimdir?
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Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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