Soli Özel Kimdir? İlber Ortaylı'yla Tartışan Soli Özel Hakkında Merak Edilenler

İlber Ortaylı ile Soli Özel, TV100'de yayınlanan bir programda ciddi bir tartışma yaşadı. Bu programın ardından pek çok kişi, Soli Özel'in hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı.

Peki, Soli Özel kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor ve ne mezunu? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.