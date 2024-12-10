onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Soli Özel Kimdir? İlber Ortaylı'yla Tartışan Soli Özel Hakkında Merak Edilenler

Soli Özel Kimdir? İlber Ortaylı'yla Tartışan Soli Özel Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 02:14

İlber Ortaylı ile Soli Özel, TV100'de yayınlanan bir programda ciddi bir tartışma yaşadı. Bu programın ardından pek çok kişi, Soli Özel'in hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı.

Peki, Soli Özel kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor ve ne mezunu? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Soli Özel Kimdir?

Soli Özel Kimdir?

1958 yılında İzmir'de dünyaya gelen Soli Özel, Yahudi asıllı akademisyen, köşe yazarı, siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanıdır. Kadir Has Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Özel, bir dönem Sabah ve Habertürk gibi gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

Soli Özel Ne Mezunu?

Soli Özel Ne Mezunu?

1975 yılında İstanbul Robert Kolej'den mezun olan Soli Özel, lisans eğitimi için Amerika'ya gitti. 1980 yılında ABD'de bulunan Bennington College'de Ekonomi bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1983 yılında Johns Hopkins Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı.

Soli Özel Neden Gündem Oldu?

Soli Özel Neden Gündem Oldu?

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı ile Soli Özel TV100'de Okan Bayülgen'in programına konuk oldu. Programda Suriye konusu konuşulurken sinirlenen İlber Ortaylı, Soli Özel'le ciddi bir tartışmaya girdi. Daha sonra İlber Ortaylı'nın yayını terk etmesi, kısa sürede en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın