Hastaneden Çıkan İlber Ortaylı Canlı Yayında Kavga Edip Programı Terk Etti
Hastaneden Çıkan İlber Ortaylı Canlı Yayında Kavga Edip Programı Terk Etti
Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda rahatsızlanarak programdan ayrılmak zorunda kalan tarihçi İlber Ortaylı, hastanedeki tedavisinden sonra bu akşam da TV100'de Okan Bayülgen'in programına çıktı.
Programın diğer konuğu Soli Özel'le Suriye konusunu konuşurken gerilen İlber Ortaylı programı terk etti.
İşte yaşananlar...
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tv100'de yayınlanan Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı ile Muhabbet Kralı programında Soli Özel ile İlber Ortaylı arasında gerginlik yaşandı.
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İkili arasında yaşanan gerginlik sonrasında sinirlenen İlber Ortaylı canlı yayını terk etti.
İşte TV100'deki programda yaşananlar...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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