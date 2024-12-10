Seferler Durdu! HGS’nin Hacklenmesinden Sonra Bir Arıza da Marmaray’da
Seferler Durdu! HGS’nin Hacklenmesinden Sonra Bir Arıza da Marmaray’da
Kısa bir süre önce milyonlarca kullanıcısı olan HGS uygulamasının hacklenmesi ve kullanıcılarına küfürlü mesajlar atılmasının ardından bir arıza da Marmaray’da yaşandı. Ulaşım için Marmaray kullanan yolcular ekranlarda beliren “Teknik bir arıza nedeniyle Marmaray seferlerimiz geçici bir süreliğine çalışmamaktadır” mesajıyla karşılaştı.
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Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre, teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli durdurulduğu ve çalışmalara başlandığı belirtildi.
Marmaray'dan yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." denildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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