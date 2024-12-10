Bir Hacklenme Skandalı Daha: Sigorta Şirketinden Sonra Şimdi de HGS Hacklendi!
Bir Hacklenme Skandalı Daha: Sigorta Şirketinden Sonra Şimdi de HGS Hacklendi!
Dün bir sigorta şirketinde yaşanan hackleme skandalından sonra bir hackleme olayı da HGS’nin başına geldi. HGS kullanıcılarına “Eğer bu BTC adresine 25.000 dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım” şeklinde bildirimler gitti.
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İki günde ikinci hackleme skandalı gündemde.
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Dün bir sigorta şirketinde yaşanan hack olayından sonra şimdi de HGS uygulaması hacklendi.
HGS kullanıcılarına “klew in ağzına s.çayım” ve “Eğer bu BTC adresine 25.000 dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım” şeklinde bildirimler gitti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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