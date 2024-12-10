United Healthcare'in CEO'sunu Öldüren Zanlı Restoranda Yemek Yerken Yakalandı
United Healthcare'in CEO'sunu Öldüren Zanlı Restoranda Yemek Yerken Yakalandı
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ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson'ı öldüren zanlı dün Pennsylvania eyaletinde bağlı Altoona şehrindeki bir fast food restoranında yemek yediği sırada bir çalışan ve bir müşteri tarafından tespit edilmesi sonrasında polis tarafından yakalandı.
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Polis, restoranda yalnız oturan zanlı 26 yaşındaki Luigi Mangione'nin sırt çantasında izlenememesi için farklı parçalar kullanılarak oluşturulmuş bir “hayalet silah” ve cinayette kullanılanlara benzer kıyafet ve maske bulunduğunu açıkladı. Mangione'nin üzerinde ayrıca sahte kimlikler ve yüksek meblağda nakit bulunduğu aktarıldı.
Polis, Mangione'nin üzerinde ayrıca cinayet saiki ve şüphelinin düşünce yapısını ortaya koyan el yazısıyla yazılmış dokümanlar da bulunduğunu açıkladı. Dokümanların özel bir hedeften bahsetmediğini vurgulayan New York Polis Departmanı Dedektif Şefi Joseph Kenny, “Diğer taraftan, Amerika'daki büyük işletmelere karşı kötü niyet söz konusu” dedi.
Mangione'nin taşıdığı üç sayfalık el yazısı manifestonun, ABD sağlık sistemine yönelik eleştiriler içerdiği ve özellikle United Healthcare şirketini ismen andığı kaydedildi. Polis, bu belgede ABD sigorta şirketleri, parasal kazancı hasta bakımının önüne koymakla itham edildi.
Mahkeme kayıtlarına göre New Yorklu savcılar, Thompson'ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Mangione'ye cinayet suçlaması yöneltti. Mangione, cinayetin yanı sıra, suç amaçlı silah bulundurma ve sahte belge bulundurma gibi suçlamalarla da karşı karşıya kalacak.
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United Healthcare CEO'su Thompson'ın öldürülmesiyle suçlanan Luigi Mangione'nin aynı zamanda prestijli bir üniversiteden mezun olmuş, varlıklı bir aileden gelen biri olduğu ortaya çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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