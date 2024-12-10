United Healthcare'in CEO'sunu Öldüren Zanlı Restoranda Yemek Yerken Yakalandı

Büyükbabası Nicholas Mangione bir gayrimenkul yatırımcısı ve Lorien Health Services şirketinin kurucusu, kuzeni Nino Mangione ise Maryland Eyalet Meclisi üyesi bir siyasetçi olan şüphelinin yakınları, haberlerin kendilerini şok ettiğini açıkladı.

Parlak bir akademik geçmişe de sahip olan şüphelinin ayrıca Pennsylvania Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi alanında hem lisans hem de yüksek lisans mezunu olduğu ve üniversite bünyesinde bir oyun geliştirme kulübü de kurduğu ortaya çıktı.

United Healthcare CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık'ta New York'ta sabah saatlerinde konuşmacı olarak katılacağı bir yatırımcı konferansı öncesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.