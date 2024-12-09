onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Alper Rende Kimdir? Ünlü YouTuber Alper Rende'nin Sevgilisi Var mı?

Alper Rende Kimdir? Ünlü YouTuber Alper Rende'nin Sevgilisi Var mı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
09.12.2024 - 11:07

Alper Rende, son yıllarda sosyal medyada en fazla takip edilen ve sevilen fenomenlerinden biri hiç şüphesiz. Türkiye'nin en aktif içerik üreticilerinden biri olan Alper Rende'nin hayatı takipçileri tarafından merak ediliyor. Özellikle Pantene Altın Kelebek ödül töreni sonrası ünlü isim hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki, Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü YouTuber Alper Rende'nin sevgilisi var mı? Merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Alper Rende Kimdir?

Alper Rende Kimdir?

16 Ekim 1995 tarihinde İzmit‘te dünyaya gelen Alper Rende, 26 yaşında bir içerik üreticisidir. Vine dünyasında yayıncılık yapmaya başlayan ve burada tanınırlık kazanan Alper Rende, daha sonra Mediakraft bünyesinde milyonlarca izlenen YouTube içerikleri üretti. Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği'nden mezun olan Alper Rende'nin, 9 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Instagram'da 1.5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Alper Rende Ne İş Yapıyor?

Alper Rende Ne İş Yapıyor?

Son zamanların en çok izlenen ve takip edilen fenomenlerinden biri olan Alper Rende, sosyal paylaşım platformu Vine'da çektiği videolar sayesinde büyük bir takipçi kitlesi edindi. Babasıyla birlikte çektiği eğlenceli videolarla tanınan Rende, şimdilerde YouTube'da ürettiği içeriklerle milyonlarca izlenme alıyor.

Alper Rende Nereli ve Burcu Ne?

Alper Rende Nereli ve Burcu Ne?

Terazi burcu olan ünlü YouTuber Alper Rende aslen Mardinlidir. Aynı zamanda oyunculuk da yapmış olan başarılı isim 1.74 cm boyunda ve 74 kilo. Babasıyla birlikte Vine'a video yükleyerek ün kazanan Alper Rende, sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Alper Rende Hangi Filmlerde Oynadı?

Alper Rende Hangi Filmlerde Oynadı?

Dijital mecralarda ürettiği içeriklerle bilinen Alper Rende, çeşitli sinema ve reklam filmlerinde de rol aldı. Oha Diyorum kanalında yapmış olduğu yayınlarda adından söz ettiren isim, Deniz Deniciler'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 'Türk Lokumu' filminde 2016 yılında rol aldı. Bunun haricinde Alper Rende'nin oynadığı filmler şu şekilde:

  • Oha Diyorum (2017)

  • Çılgın Kolej (2017)

  • Enes Batur Gerçek Kahraman (2019)

  • Sar Başa (2019)

28 Mart 2018'de açtığı YouTube kanalında yaptığı paylaşımlarla gündem olan sosyal medya fenomeni milyonlarca takipçiye hitap ediyor.

28 Mart 2018'de açtığı YouTube kanalında yaptığı paylaşımlarla gündem olan sosyal medya fenomeni milyonlarca takipçiye hitap ediyor.

Birbirinden eğlenceli içerikleri ve videolarıyla abone sayısını her geçen gün artıran YouTuber, zaman zaman sevgilisi Betül Çakmak ile de çeşitli videolar paylaşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müzikle de bir hayli ilgilenen başarılı YouTuber, aynı zamanda “Yeni Nesil” adlı rock grubunun da davulcusu olarak biliniyor.

Müzikle de bir hayli ilgilenen başarılı YouTuber, aynı zamanda “Yeni Nesil” adlı rock grubunun da davulcusu olarak biliniyor.

Alper Rende'nin Instagram Hesabı Var mı?

Alper Rende'nin Instagram Hesabı Var mı?

Başarılı içerik üreticisi Alper Rende'nin Instagram hesabı için şu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Milyonlarca takipçisi bulunan fenomen, @alperrende kullanıcı adıyla Instagram'da paylaşımlar yapıyor.

Alper Rende'nin YouTube Kanalı

Alper Rende'nin YouTube Kanalı

Ülkemizin en çok konuşulan YouTuber'ları arasında yer alan Alper Rende, AlperRENDE kullanıcı adıyla Youtube'da video içerikler paylaşıyor.

Alper Rende Ne Ödülü Kazandı?

Alper Rende Ne Ödülü Kazandı?

Son dönemlerde YouTube kanalında yayınladığı video içeriklerle adından söz ettiren Alper Rende, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ''En İyi Dijital İçerik Üretici'' ödülüne layık görüldü.

Alper Rende'nin Sevgilisi Var mı?

Alper Rende'nin Sevgilisi Var mı?

Alper Rende'nin uzun zamandır Betül Çakmak ile aşk yaşadığı biliniyor. YouTube dünyasının bilinen isimlerinden biri olan Alper Rende, 8 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Betül Çakmak'a evlilik teklif etti. Çiftin o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklere de göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın