Haklı Sebepleri Var: Özel Operasyona Giden Askerler Neden Saati Bilek İçine Doğru Takar?

Askerlerin bazı sıradan eylemleri bile ezber bozacak şekilde farklı yapmaları hep enteresan gelmiştir. Bugünkü içeriğimiz de tam olarak böyle bir konuyla ilgili...

Daha önce özel kuvvetlere mensup saat takan bir asker görmüş müydünüz? Canlı olarak görmeseniz bile filmlerde görmüş olmanız muhtemel. Bu tip askerlerin saati genellikle ters taktığını mutlaka fark etmişsinizdir. Peki ama neden? Aslında bu tercihin oldukça mantıklı sebepleri var. Gelin, birlikte öğrenelim!