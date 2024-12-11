Haklı Sebepleri Var: Özel Operasyona Giden Askerler Neden Saati Bilek İçine Doğru Takar?
Haklı Sebepleri Var: Özel Operasyona Giden Askerler Neden Saati Bilek İçine Doğru Takar?
Askerlerin bazı sıradan eylemleri bile ezber bozacak şekilde farklı yapmaları hep enteresan gelmiştir. Bugünkü içeriğimiz de tam olarak böyle bir konuyla ilgili...
Daha önce özel kuvvetlere mensup saat takan bir asker görmüş müydünüz? Canlı olarak görmeseniz bile filmlerde görmüş olmanız muhtemel. Bu tip askerlerin saati genellikle ters taktığını mutlaka fark etmişsinizdir. Peki ama neden? Aslında bu tercihin oldukça mantıklı sebepleri var. Gelin, birlikte öğrenelim!
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Örnek görselde de görebileceğiniz gibi bazı askerler saati bilek içine doğru takmayı tercih ediyor👇
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Bu durumu başta anlamlandırmakta zorlansak da asıl olayı öğrendiğimizde ''Valla mantıklıymış'' demekten kendimizi alıkoyamıyoruz.
İsterseniz filmlerden bir örnek verelim. Aksiyon sinemasına son yıllarda damga vurmuş yapımlardan biri olan John Wick serisinde ana karakteri canlandıran Keanu Reeves'in saati ters taktığını görebilirsiniz.
Şimdi gelelim bunun sebeplerine... Öncelikle bir operasyon sırasında bu tip askerler gözlerini bir anlığına bile hedeften ayırmamalıdır. Zira birkaç saniyelik bir gecikme bile operasyonun başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olabilir.
Bu yüzden, saat bilek içine doğru gelecek şekilde takıldığında operasyon sırasında saate bakmak ve zaman takibini yapabilmek için bileklerini çevirmelerine gerek kalmaz. Bu da onlara önemli bir avantaj kazandırır. Bunun dışında bir sebep daha var.
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Özellikle karanlık bir ortamda olduğunuzda saatin ışığı yansıyabilir. Bu da gizli operasyon yürüten bir askerin en son isteyeceği şeydir. Saati ters takarak bunun da önüne geçebilirler. Yani bu teknik, kamuflaj açısından hayati bir öneme sahiptir.
Başka bir nedeni ise saatin bir yerlere çarpıp ses çıkarma riskidir. Örneğin, normal bir şekilde saati takarlarsa hareket esnasında saatin dış yüzeyi bir yerlere çarpabilir. Bu da yine kamuflaj açısından ciddi bir risktir. Saati iç tarafa dönük gelecek şekilde takan askerler bu riski de minimuma indirir.
Elbette, sadece askeri bir taktik olarak değil, göze daha hoş geldiği için bu şekilde kullanımı tercih edenler de var. Ancak yine de çoğunlukla askerlerin kullandığı bu yöntemin basit ama son derece etkili olduğunu söylemek mümkün!
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