onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Haklı Sebepleri Var: Özel Operasyona Giden Askerler Neden Saati Bilek İçine Doğru Takar?

Haklı Sebepleri Var: Özel Operasyona Giden Askerler Neden Saati Bilek İçine Doğru Takar?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 18:15

Askerlerin bazı sıradan eylemleri bile ezber bozacak şekilde farklı yapmaları hep enteresan gelmiştir. Bugünkü içeriğimiz de tam olarak böyle bir konuyla ilgili... 

Daha önce özel kuvvetlere mensup saat takan bir asker görmüş müydünüz? Canlı olarak görmeseniz bile filmlerde görmüş olmanız muhtemel. Bu tip askerlerin saati genellikle ters taktığını mutlaka fark etmişsinizdir. Peki ama neden? Aslında bu tercihin oldukça mantıklı sebepleri var. Gelin, birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Örnek görselde de görebileceğiniz gibi bazı askerler saati bilek içine doğru takmayı tercih ediyor👇

Örnek görselde de görebileceğiniz gibi bazı askerler saati bilek içine doğru takmayı tercih ediyor👇

Bu durumu başta anlamlandırmakta zorlansak da asıl olayı öğrendiğimizde ''Valla mantıklıymış'' demekten kendimizi alıkoyamıyoruz.

Bu durumu başta anlamlandırmakta zorlansak da asıl olayı öğrendiğimizde ''Valla mantıklıymış'' demekten kendimizi alıkoyamıyoruz.

İsterseniz filmlerden bir örnek verelim. Aksiyon sinemasına son yıllarda damga vurmuş yapımlardan biri olan John Wick serisinde ana karakteri canlandıran Keanu Reeves'in saati ters taktığını görebilirsiniz.

İsterseniz filmlerden bir örnek verelim. Aksiyon sinemasına son yıllarda damga vurmuş yapımlardan biri olan John Wick serisinde ana karakteri canlandıran Keanu Reeves'in saati ters taktığını görebilirsiniz.

Şimdi gelelim bunun sebeplerine... Öncelikle bir operasyon sırasında bu tip askerler gözlerini bir anlığına bile hedeften ayırmamalıdır. Zira birkaç saniyelik bir gecikme bile operasyonun başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olabilir.

Şimdi gelelim bunun sebeplerine... Öncelikle bir operasyon sırasında bu tip askerler gözlerini bir anlığına bile hedeften ayırmamalıdır. Zira birkaç saniyelik bir gecikme bile operasyonun başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olabilir.

Bu yüzden, saat bilek içine doğru gelecek şekilde takıldığında operasyon sırasında saate bakmak ve zaman takibini yapabilmek için bileklerini çevirmelerine gerek kalmaz. Bu da onlara önemli bir avantaj kazandırır. Bunun dışında bir sebep daha var.

Bu yüzden, saat bilek içine doğru gelecek şekilde takıldığında operasyon sırasında saate bakmak ve zaman takibini yapabilmek için bileklerini çevirmelerine gerek kalmaz. Bu da onlara önemli bir avantaj kazandırır. Bunun dışında bir sebep daha var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Özellikle karanlık bir ortamda olduğunuzda saatin ışığı yansıyabilir. Bu da gizli operasyon yürüten bir askerin en son isteyeceği şeydir. Saati ters takarak bunun da önüne geçebilirler. Yani bu teknik, kamuflaj açısından hayati bir öneme sahiptir.

Özellikle karanlık bir ortamda olduğunuzda saatin ışığı yansıyabilir. Bu da gizli operasyon yürüten bir askerin en son isteyeceği şeydir. Saati ters takarak bunun da önüne geçebilirler. Yani bu teknik, kamuflaj açısından hayati bir öneme sahiptir.

Başka bir nedeni ise saatin bir yerlere çarpıp ses çıkarma riskidir. Örneğin, normal bir şekilde saati takarlarsa hareket esnasında saatin dış yüzeyi bir yerlere çarpabilir. Bu da yine kamuflaj açısından ciddi bir risktir. Saati iç tarafa dönük gelecek şekilde takan askerler bu riski de minimuma indirir.

Başka bir nedeni ise saatin bir yerlere çarpıp ses çıkarma riskidir. Örneğin, normal bir şekilde saati takarlarsa hareket esnasında saatin dış yüzeyi bir yerlere çarpabilir. Bu da yine kamuflaj açısından ciddi bir risktir. Saati iç tarafa dönük gelecek şekilde takan askerler bu riski de minimuma indirir.

Elbette, sadece askeri bir taktik olarak değil, göze daha hoş geldiği için bu şekilde kullanımı tercih edenler de var. Ancak yine de çoğunlukla askerlerin kullandığı bu yöntemin basit ama son derece etkili olduğunu söylemek mümkün!

Elbette, sadece askeri bir taktik olarak değil, göze daha hoş geldiği için bu şekilde kullanımı tercih edenler de var. Ancak yine de çoğunlukla askerlerin kullandığı bu yöntemin basit ama son derece etkili olduğunu söylemek mümkün!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın