Dünyanın Öğrenilmesi En Zor Dilleri Belli Oldu: Türkçe Kaçıncı Sırada?
Dünyanın Öğrenilmesi En Zor Dilleri Belli Oldu: Türkçe Kaçıncı Sırada?
Yabancı bir dil öğrenmek hem kişisel hem de profesyonel yaşam için büyük önem taşıyor. Profesyonel hayatta yabancı dil öğrenmek pek çok kapı açıp iş fırsatı sunarken kişisel yaşamda ise ufku genişletmesinin yanı sıra sosyalleşmeye de katkı sağlıyor.
Ceoworld, çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilere göre dünyanın öğrenilmesi en zor yabancı dillerini sıraladı.
İşte dünyanın öğrenilmesi en zor 10 yabancı dili.
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Yeni dünyada yeni bir dil öğrenmemek artık büyük ayıp sayılıyor. Yeni dil öğrenmek sadece profesyonel yaşam için değil kişisel yaşam için de oldukça önem taşıyor. Pek çok kişinin yabancı dillere yatkınlığı ve bu nedenle çabuk öğrendiği bir gerçek. Bazıları için ise dil öğrenme süreci oldukça zorlu olabiliyor.
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1. Arapça
2. Mandarin
3. Korece
4. Japonca
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5. Rusça
6. Macarca
7. İzlandaca
8. Yunanca
9. Farsça
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10. Türkçe
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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