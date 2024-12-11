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Dünyanın Öğrenilmesi En Zor Dilleri Belli Oldu: Türkçe Kaçıncı Sırada?

Dünyanın Öğrenilmesi En Zor Dilleri Belli Oldu: Türkçe Kaçıncı Sırada?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.12.2024 - 13:48

Yabancı bir dil öğrenmek hem kişisel hem de profesyonel yaşam için büyük önem taşıyor. Profesyonel hayatta yabancı dil öğrenmek pek çok kapı açıp iş fırsatı sunarken kişisel yaşamda ise ufku genişletmesinin yanı sıra sosyalleşmeye de katkı sağlıyor. 

Ceoworld, çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilere göre dünyanın öğrenilmesi en zor yabancı dillerini sıraladı. 

İşte dünyanın öğrenilmesi en zor 10 yabancı dili.

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Yeni dünyada yeni bir dil öğrenmemek artık büyük ayıp sayılıyor. Yeni dil öğrenmek sadece profesyonel yaşam için değil kişisel yaşam için de oldukça önem taşıyor. Pek çok kişinin yabancı dillere yatkınlığı ve bu nedenle çabuk öğrendiği bir gerçek. Bazıları için ise dil öğrenme süreci oldukça zorlu olabiliyor.

Yeni dünyada yeni bir dil öğrenmemek artık büyük ayıp sayılıyor. Yeni dil öğrenmek sadece profesyonel yaşam için değil kişisel yaşam için de oldukça önem taşıyor. Pek çok kişinin yabancı dillere yatkınlığı ve bu nedenle çabuk öğrendiği bir gerçek. Bazıları için ise dil öğrenme süreci oldukça zorlu olabiliyor.

Ceoworld çeşitli kaynaklardan dünyanın öğrenilmesi en zor dilini sıraladı. İşte dünyanın en zor 10 dili👇🏻

1. Arapça

1. Arapça

Öğrenilmesi en zor dil listesinin ilk sırasında Arapça yer aldı. 110 milyon insanın ana dili olan Arapça, sağdan sola okunuyor ve harfleri telafuz etmek için bir gırtlak çalışması yapmak gerekiyor. Verilere göre Arapça’yı öğrenmek için 88 hafta gerekiyor.

2. Mandarin

2. Mandarin

Çin’in ulusal dili olan Mandarin, 1.3 milyardan fazla kişi tarafından konuşuluyor. Karmaşık söz dizimi ve yazı sistemi olan Mandarin öğrenirken oldukça zorluk çıkarıyor.

3. Korece

3. Korece

Kelime dağarcığını büyük ölçüde Mandarin’den alan Korece, 21 sesli ve 19 ünsüz harfe sahip.

4. Japonca

4. Japonca

Japonca verilere göre öğrenilmesi en zor beş dil arasında yer alıyor. Karmaşık yazı sistemi ve harflerin vurgusuna göre değişen anlamı nedeniyle ana dili Japonca olmayanlar için öğrenmek oldukça zorlu.

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5. Rusça

5. Rusça

150 milyon kişi tarafından konuşulan Rusça, dünyanın en zor altıncı dili olarak gösteriliyor.

6. Macarca

6. Macarca

Macarca, yaklaşık 14 milyon kişinin anadili. 14 sesli harfe sahip bu alfabe telaffuzu ve grameri nedeniyle öğrenilmesi zor dillerden birisi.

7. İzlandaca

7. İzlandaca

İzlandaca yaklaşık 370 bin kişi tarafından konuşuluyor. En zor yedinci dil olarak gösteriliyor.

8. Yunanca

8. Yunanca

Dünyanın bilinen en eski dillerinden biri olan Yunanca, Latin alfabesinden farklı olarak kendi alfabesine sahiptir. Alfabeyi ve grameri öğrenmek öğrenen pek çok kişi tarafından ‘zor’ olarak nitelendiriliyor.

9. Farsça

9. Farsça

İran’ın resmi dili olan Farsça, yaklaşık 62 milyon kişi tarafından konuşuluyor. Bu nedenle dünyada en çok konuşulan 20 dil arasında yer alıyor. Alfabenin sağdan sola okunması yeni öğrenenler için oldukça zorlayıcıdır.

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10. Türkçe

10. Türkçe

Türkçe yeni öğrenenler için oldukça karmaşık dil bilgisi, ekler ve kelime dizilimine sahip. Yeni öğrenen kişilerin dile getirdiği nedenler bunlar. 75 milyon kişinin anadili olan Türkçe listenin 10’uncu sırasında yer aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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