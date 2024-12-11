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Donald Trump “Düşmanların Karşı Koyamayacağı” Parfüm Üretti

Donald Trump “Düşmanların Karşı Koyamayacağı” Parfüm Üretti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.12.2024 - 14:08

Ezber bozan açıklamaları ve tavırlarıyla konuşulan ABD Başkanı Donald Trump, yine ezber bozdu. 13 Temmuz 2024’te miting konuşması sırasında silahlı saldırıya uğrayan Trump, bu saldırıdan adeta ilham aldı ve parfüm koleksiyonu üretti. 

Trump, saldırı sırasında yumruğunu havaya kaldırarak “Fight, fight, fight” (dövüş) sözleri parfüm koleksiyonun ismi oldu. 

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ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2024’te Pensilvanya yakınlarında yaptığı mitingde silahlı saldırıya uğramıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2024’te Pensilvanya yakınlarında yaptığı mitingde silahlı saldırıya uğramıştı.

Trump bu saldırıyı küçük bir yarayla atlatırken saldırının ardından mitingde yumruğunu havaya kaldırmış ve “Fight, fight, fight” sözleriyle topluluğa seslenmişti.

Trump, bu sözlerini çıkardığı parfüm koleksiyonuna verdi. Evet, yanlış duymadınız “Düşmanlarımızın karşı koyamayacağı bir koku” ifadeleriyle parfüm piyasaya sürüyor.

Trump, bu sözlerini çıkardığı parfüm koleksiyonuna verdi. Evet, yanlış duymadınız “Düşmanlarımızın karşı koyamayacağı bir koku” ifadeleriyle parfüm piyasaya sürüyor.

Kolonya ve parfümler içeren "Trump Fragrances" 199 dolardan satılmaya başlandı.

Kolonya ve parfümler içeren "Trump Fragrances" 199 dolardan satılmaya başlandı.

Kokular gücün ve zaferin sembolü olarak pazarlanıyor. Erkekler için ‘cesur, sağlam’ notaların yer aldığı beliritilirken kadınlar için ‘taze çiçek ve narenciye’ notaları mevcut.

Öte yandan Trump, seçim kampanyası süresi boyunca “Trump saatleri”, gümüş paralar, spor ayakkabıları gibi koleksiyonlar çıkartmıştı.

Öte yandan Trump, seçim kampanyası süresi boyunca “Trump saatleri”, gümüş paralar, spor ayakkabıları gibi koleksiyonlar çıkartmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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