Donald Trump “Düşmanların Karşı Koyamayacağı” Parfüm Üretti
Donald Trump “Düşmanların Karşı Koyamayacağı” Parfüm Üretti
Ezber bozan açıklamaları ve tavırlarıyla konuşulan ABD Başkanı Donald Trump, yine ezber bozdu. 13 Temmuz 2024’te miting konuşması sırasında silahlı saldırıya uğrayan Trump, bu saldırıdan adeta ilham aldı ve parfüm koleksiyonu üretti.
Trump, saldırı sırasında yumruğunu havaya kaldırarak “Fight, fight, fight” (dövüş) sözleri parfüm koleksiyonun ismi oldu.
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ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2024’te Pensilvanya yakınlarında yaptığı mitingde silahlı saldırıya uğramıştı.
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Trump, bu sözlerini çıkardığı parfüm koleksiyonuna verdi. Evet, yanlış duymadınız “Düşmanlarımızın karşı koyamayacağı bir koku” ifadeleriyle parfüm piyasaya sürüyor.
Kolonya ve parfümler içeren "Trump Fragrances" 199 dolardan satılmaya başlandı.
Öte yandan Trump, seçim kampanyası süresi boyunca “Trump saatleri”, gümüş paralar, spor ayakkabıları gibi koleksiyonlar çıkartmıştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Erken seçimde Tayyipte hacı yağı dağıtır artık
iyiydi bu.
helal başgan