İstanbul Valiliği’nden 31 Aralık Kararı: Okullar Saat 16:00’da Kapanacak
İstanbul Valiliği’nden 31 Aralık Kararı: Okullar Saat 16:00’da Kapanacak
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İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla 31 Aralık Salı günü yılbaşı nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle okul çıkışlarının 16.00'ya kadar tamamlanacağını duyurdu.
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Yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi / özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Malum millet yılbaşı kutlayacak, yani öğrenciler ve öğretmenler evlerine erken gitsin diyedir. İstanbul trafiği yıllardır dert, yılbaşı günü daha yoğun olaca... Devamını Gör
Bence cocuklar hic onula gitmesin okullar temelli kapansin! Bu ne yaa kar yagmadan tatil ilan edilir yagmur yagar tatil ilan edilir… bu nsl egitim sistemi be... Devamını Gör
Kar yağmayacak öyle bir beklenti yok, yılbaşı kutlaması olacağı için. Trafik yoğunluğu olacak ve güvenlik gerekçesiyleymiş.
Samsun'da yaşıyorum geçen ay çok kar yağacak haberiyle okulu bir günlüğüne tatil ettiler o gün hava o kadar da kötü değildi ertesi gün fırtına vardı çocuklar... Devamını Gör