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Eğitim Geçmişiyle Herkesi Kendine Hayran Bırakan ODTÜ'lü Hoca Prof. Dr. Elif Uysal Merak Edilenleri Yanıtladı

Eğitim Geçmişiyle Herkesi Kendine Hayran Bırakan ODTÜ'lü Hoca Prof. Dr. Elif Uysal Merak Edilenleri Yanıtladı

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
02.01.2025 - 12:35 Son Güncelleme: 02.01.2025 - 12:40

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde akademisyen olan Prof. Dr. Elif Uysal'ın özgeçmişi, geçtiğimiz hafta sosyal medyada viral olmuştu. Girdiği her okuldan birincilikle mezun olan Uysal'ın iş deneyimleri de herkes için oldukça etkileyici. Bu kadar parlak ve genç bir bilim insanı olan Elif Uysal'a ulaşıp merak ettiğimiz soruları yönelttik. Buyurun Prof.Dr. Elif Uysal ile yaptığımız röportaja 👇

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan bir CV büyük gündem yaratmıştı. ODTÜ EE'de eğitim görevlisi olan Prof. Dr. Elif Uysal'ın girdiği her okulda birincilikle mezun olması ve iş deneyimleri, gören herkesin takdir etmesine sebep oldu. Biz de Elif Hoca'yı bulduk ve merak ettiğimiz birkaç soruyu yönelttik.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan bir CV büyük gündem yaratmıştı. ODTÜ EE'de eğitim görevlisi olan Prof. Dr. Elif Uysal'ın girdiği her okulda birincilikle mezun olması ve iş deneyimleri, gören herkesin takdir etmesine sebep oldu. Biz de Elif Hoca'yı bulduk ve merak ettiğimiz birkaç soruyu yönelttik.

Sosyal medyada CV’nizin dolaştığını görünce ne düşündünüz?

Sosyal medyada CV’nizin dolaştığını görünce ne düşündünüz?

Magazinsel bir durum olduğunu düşünerek biraz rahatsız oldum ilk önce. Özellikle CV’deki ekstrem ama çok geride kalmış okul başarılarından dolayı gündem olmak çok hoşuma gitmedi. Ama daha sonra, 1997’de yaptığım mezuniyet konuşması da paylaşıldı, ona yazılan yorumları görünce insanların gerçekten o yıllardan bu zamana bir köprü oluşmuş olduğunu gördüm. İnsanların doğru şeyi takdir ediyor olduğunu düşündüm. Özellikle gençlerin ve sanırım ODTÜ öğrencilerinin beğeni, “hocam olur kendisi, en iyi hocamızdır” gibi yorumlar yazmışlar. Egosundan sıyrılmış biridir demiş birisi. Herhangi biri de çıkıp iyi değildir yazmamış. Eğitimle ilgili bugüne kadar resmi anlamda herhangi bir ödül almadım ama işte bunlar en büyük ödül oldu bana.

Her girdiğiniz okulda birincilik ve olağanüstü bir başarı görüyoruz. Bunu nasıl sağladınız?

Her girdiğiniz okulda birincilik ve olağanüstü bir başarı görüyoruz. Bunu nasıl sağladınız?

Yaptığım işleri ciddiye alarak. Takıntılı ya da mükemmelliyetçi birisi olmadım, hatta hırslı bile sayılmam. Başkalarıyla ilgilenmem mesela, içsel motivasyonla kendi standartlarıma göre iyi bir iş yapmaya çalışırım. Sözünde durmak, sorumluluk önemlidir benim için. Pes etmeme özelliğim var. Sanırım bundan.

Türkiye’de kalmak yerine yurt dışında bu başarınızı kullanmayı hiç düşündünüz mü?

Türkiye’de kalmak yerine yurt dışında bu başarınızı kullanmayı hiç düşündünüz mü?

Aslında kariyerime de ABD’de başadım. Doktorayı tamamlarken EE alanında en önde gelen ABD üniversitelerinden tenure-track öğretim üyeliği teklifleri almıştım. Tam o sırada ilk çocuğum dünyaya geldiğinden, tenure-track öncesi 2 yılı biraz daha az sorumluluğu olan bir postdoctoral lecturer pozisyonunda geçirmek istedim. Daha sonra öğretim üyeliğine geçtim. Öğretim üyeliğinin ilk yılı içerisinde, NSF’ten prestijli bir araştırma fonu aldım 350 bin dolar tutarında. Amerika’daki akademik kariyer ve sonrasında girişimciliğin iyi gidebileceği görünüyordu. Ama Türkiye’ye dönmek konusunda daha güçlü bir hissim oldu ve döndüm.

Eski eşiniz de dünyaca ünlü bir yazılımcı. Çok bilimsel bir aile gibi görünüyorsunuz. Çocukların da sizin gibi akademiye ilgileri var mı?

Eski eşiniz de dünyaca ünlü bir yazılımcı. Çok bilimsel bir aile gibi görünüyorsunuz. Çocukların da sizin gibi akademiye ilgileri var mı?
abis-files.metu.edu.tr

Evet, eski eşim Bülent Bıyıkoğlu, son derece iyi bir yazılımcıdır. Daha ODTÜ EE öğrenciliğinden itibaren müzik alanında sinyal işleme konusuna yöneldi, bu alanda dünyanın en iyi yazılım tabanlı ses sentezörlerinden Synthmaster ürününü geliştirdi. Türk Marşı’na atıf yapan KV331 ismini verdiği şirketini Ankara’da kurarak Türkiye’den dünyaya müzik yazılımı ihraç ediyor yıllardır. Yurt içinde müşterisi yok denecek kadar az. Hayatımda tanıdığım günde en çok saat çalışan, dürüst ve ülkesine bağlı insan. Büyük oğlumuz 2021’de TED Ankara Koleji’ni birincilikle bitirerek ve üniversite sınavlarının ikinci aşamasında tüm soruları doğru yanıtlayarak, sayısal puanda Türkiye 23. Sü oldu. O yıl en yüksek puan ile ODTÜ EE’ye giren öğrenci oldu, şimdi 4. Sınıfta. O da benim gibi haberleşme alanında kendini geliştiriyor. Küçük oğlumuz da TED Ankara Koleji’nde Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’nda. Bülent ve ben de aynı okulda bu programa belki ilham olmuş olan A-1 sınıfı öğrencileriydik 1993’te.

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Akademiysen / bilim insanı olmasaydınız ne olurdunuz?

Akademiysen / bilim insanı olmasaydınız ne olurdunuz?

Küçüklüğümde Dans koreografı olmak isterdim. Bunun dışında film yönetmeni veya yazar/şair olmak isteyebilirdim.

Bu kadar başarılı olmak için normal hayatınızdan feragat ettiğiniz şeyler oldu mu?

Bu kadar başarılı olmak için normal hayatınızdan feragat ettiğiniz şeyler oldu mu?

Türkiye’deki akademik hayatta ders verme yükü ABD’dekinin en az iki katı olduğundan araştırma yapabilmek için sosyal hayattan büyük ölçüde feragat etmek durumunda kaldım. Kültürel etkinliklere, okumaya, spor yapmaya, tatile, okumaya nispeten az zaman ayırabildim.

Z kuşağı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Z kuşağı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Yüzlerce öğrencim ve iki oğlum sayesinde Z kuşağını biraz tanıma fırsatı buldum. Onları samimi buluyorum. Biz X kuşağı kadar itaatkar ve körü körüne çalışkan olmaktansa emeklerini değer verdikleri şeylere veriyorlar. Bağlanmacı değiller, bence daha hoşgörülü ve açık fikirliler. Ben onlarla çok iyi anlaşıyorum ve sosyal medyada beni takdir etmeleri beni inanılmaz duygulandırdı.

Size imrenerek bakan ve eğitim hayatı için çaba gösteren gençlere bir tavsiyeniz olur mu?

Size imrenerek bakan ve eğitim hayatı için çaba gösteren gençlere bir tavsiyeniz olur mu?

Öğrenilmiş çaresizliklere kulak asmamalarını, bilgiden güç alıp kendilerine güvenerek yapacakları işin peşini bırakmadan ilerlemelerini tavsiye ederim. Medyatik olmayı sevmesem de onlara kendi seçimlerim ve hayatımla bir nebze ilham verebiliyorsam, ellerini tutabiliyorsam bunun için değer. Bir de, bu gençlerin, hem yaşıtlarına ileride kendilerinden sonraki kuşaklara, örneğin anne baba olduklarında yetiştirecekleri çocuklara karşı tutarlı davranmalarını öneririm. Kişisel hayatta olduğu kadar toplumdaki düzenin ve başarının hem sosyal hem iş ilişkilerindeki samimiyet, ciddiyet ve tutarlılıkla sağlanacağına inanıyorum. Toplumda etik ve tutarlılık anlamındaki düzen daha iyi oturursa hepimizin kişisel anlamdaki çabaları daha az sürtünme ile karşılaşıp daha etkin olabilecek.

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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