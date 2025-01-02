Eğitim Geçmişiyle Herkesi Kendine Hayran Bırakan ODTÜ'lü Hoca Prof. Dr. Elif Uysal Merak Edilenleri Yanıtladı
Eğitim Geçmişiyle Herkesi Kendine Hayran Bırakan ODTÜ'lü Hoca Prof. Dr. Elif Uysal Merak Edilenleri Yanıtladı
ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde akademisyen olan Prof. Dr. Elif Uysal'ın özgeçmişi, geçtiğimiz hafta sosyal medyada viral olmuştu. Girdiği her okuldan birincilikle mezun olan Uysal'ın iş deneyimleri de herkes için oldukça etkileyici. Bu kadar parlak ve genç bir bilim insanı olan Elif Uysal'a ulaşıp merak ettiğimiz soruları yönelttik. Buyurun Prof.Dr. Elif Uysal ile yaptığımız röportaja 👇
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan bir CV büyük gündem yaratmıştı. ODTÜ EE'de eğitim görevlisi olan Prof. Dr. Elif Uysal'ın girdiği her okulda birincilikle mezun olması ve iş deneyimleri, gören herkesin takdir etmesine sebep oldu. Biz de Elif Hoca'yı bulduk ve merak ettiğimiz birkaç soruyu yönelttik.
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Sosyal medyada CV’nizin dolaştığını görünce ne düşündünüz?
Her girdiğiniz okulda birincilik ve olağanüstü bir başarı görüyoruz. Bunu nasıl sağladınız?
Türkiye’de kalmak yerine yurt dışında bu başarınızı kullanmayı hiç düşündünüz mü?
Eski eşiniz de dünyaca ünlü bir yazılımcı. Çok bilimsel bir aile gibi görünüyorsunuz. Çocukların da sizin gibi akademiye ilgileri var mı?
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Akademiysen / bilim insanı olmasaydınız ne olurdunuz?
Bu kadar başarılı olmak için normal hayatınızdan feragat ettiğiniz şeyler oldu mu?
Z kuşağı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Size imrenerek bakan ve eğitim hayatı için çaba gösteren gençlere bir tavsiyeniz olur mu?
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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