Eğitim Geçmişiyle Herkesi Kendine Hayran Bırakan ODTÜ'lü Hoca Prof. Dr. Elif Uysal Merak Edilenleri Yanıtladı

Magazinsel bir durum olduğunu düşünerek biraz rahatsız oldum ilk önce. Özellikle CV’deki ekstrem ama çok geride kalmış okul başarılarından dolayı gündem olmak çok hoşuma gitmedi. Ama daha sonra, 1997’de yaptığım mezuniyet konuşması da paylaşıldı, ona yazılan yorumları görünce insanların gerçekten o yıllardan bu zamana bir köprü oluşmuş olduğunu gördüm. İnsanların doğru şeyi takdir ediyor olduğunu düşündüm. Özellikle gençlerin ve sanırım ODTÜ öğrencilerinin beğeni, “hocam olur kendisi, en iyi hocamızdır” gibi yorumlar yazmışlar. Egosundan sıyrılmış biridir demiş birisi. Herhangi biri de çıkıp iyi değildir yazmamış. Eğitimle ilgili bugüne kadar resmi anlamda herhangi bir ödül almadım ama işte bunlar en büyük ödül oldu bana.