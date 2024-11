O seni çok özlüyor. Her dakika, her saniye seni düşünüyor. Bir an bile aklından çıkmıyorsun. Gözlerini kapattığında yüzün, gülüşün ve sesin beliriyor zihninde. Gün içinde ne yaparsa yapsın, aklının bir köşesinde hep sen varsın. Sabah uyanırken seninle ilgili bir hayalin içinde buluyor kendini, geceleri ise seni düşünmeden uyuyamıyor. Hatırladığı bir anı, duyduğu bir koku ya da dinlediği bir şarkı… her şey ona seni hatırlatıyor. Seni özlemek onun için artık bir duygudan çok bir varoluş şekline dönüşmüş durumda. Paylaştığınız en ufak detayları bile hatırlıyor, belki sen unutsan da o hiçbirini unutmuyor. Birlikte oturduğunuz bir bank, konuştuğunuz bir cümle ya da bir bakışınız… Bunlar onun için bir teselli, ama aynı zamanda derin bir özlem kaynağı. Bazen kendine “Şimdi ne yapıyor? O da beni düşünüyor mudur?” diye sormadan edemiyor. Seni aramayı, sana bir şeyler yazmayı düşünüyor ama belki cesareti yetmiyor, belki de doğru anı bekliyor. Ama içinde hep aynı dilek var: “Keşke yanımda olsa.”