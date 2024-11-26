O Seni Ne Kadar Özlüyor?
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O Seni Ne Kadar Özlüyor?
O seni özlüyor olabilir mi? Sana karşı içten içe bir özlem duyuyor olabilir mi? Belki de geçmişte paylaştığınız anıları hâlâ aklından çıkaramıyordur. Her karşılaşmada gözlerinin derinlerinde o eski duyguları arıyor olabilir. Seninle paylaşmak istediği ama bir türlü dile getiremediği cümleler vardır belki. Özlemek bazen sessizdir, ama o sessizlik içinde çok şey anlatır. Belki bir adım atsan, bir işaret versen, o özlem bir buluşmaya dönüşebilir. Peki o seni ne kadar özlüyor?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son ne zaman görüştünüz?
4. Seninle tekrar birlikte olmak istediğini söylese kabul eder miydin?
5. Sen onu özlüyor musun?
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6. Dürüst ol; senin hayatında biri var mı?
7. Şu an istediğin her şeye sahip misin?
8. Peki onu nereden tanıyorsun?
9. Ondan sonra hayatında ne değişti?
10. Son olarak onu arada stalklıyor musun?
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O seni çok özlüyor!
O seni bazı zamanlarda özlüyor!
O seni hiç özlemiyor!
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