O Seni Ne Kadar Özlüyor?

O seni hiç özlemiyor. Senin yokluğun ona bir eksiklik hissettirmiyor, sensizliğe pek de takılmıyor. Günleri, senin varlığını ya da yokluğunu düşünmeden, kendi rutini içinde akıp gidiyor. Seni hatırlatan herhangi bir şeyle karşılaştığında bile üzerinde fazla durmuyor, çünkü sen artık onun için bir anlam ifade etmiyorsun. Gözleri, seni aramıyor; kulakları, sesini duymayı beklemiyor. Hayatında senin olmadığın bir düzen kurmuş ve bu düzen ona yetiyor. Geçmişte birlikte yaşadığınız anıları düşünmek yerine, geleceği başka hikayelerle doldurmayı tercih ediyor. Seni hatırlatabilecek bir koku, bir mekan ya da bir şarkı, onun üzerinde herhangi bir etki bırakmıyor. Hatta belki, seninle ilgili şeyleri hafızasından tamamen silmiş bile olabilir. Sana karşı ne bir özlem, ne bir merak var. Senin nasıl olduğunu ya da neler yaptığını düşünmek aklına bile gelmiyor. Artık onun hayatında bir iz bırakmıyorsun; geçmişin bir parçası olarak orada kalmışsın. O, sensiz de mutlu olmayı öğrenmiş ya da belki hiç mutluluğundan bir şey kaybetmemiş. Bu durum seni üzebilir, ama belki de bu, onun yoluna devam edişinin bir göstergesidir.