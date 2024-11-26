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O Seni Ne Kadar Özlüyor?

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O Seni Ne Kadar Özlüyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 11:01

O seni özlüyor olabilir mi? Sana karşı içten içe bir özlem duyuyor olabilir mi? Belki de geçmişte paylaştığınız anıları hâlâ aklından çıkaramıyordur. Her karşılaşmada gözlerinin derinlerinde o eski duyguları arıyor olabilir. Seninle paylaşmak istediği ama bir türlü dile getiremediği cümleler vardır belki. Özlemek bazen sessizdir, ama o sessizlik içinde çok şey anlatır. Belki bir adım atsan, bir işaret versen, o özlem bir buluşmaya dönüşebilir. Peki o seni ne kadar özlüyor?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. En son ne zaman görüştünüz?

4. Seninle tekrar birlikte olmak istediğini söylese kabul eder miydin?

5. Sen onu özlüyor musun?

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6. Dürüst ol; senin hayatında biri var mı?

7. Şu an istediğin her şeye sahip misin?

8. Peki onu nereden tanıyorsun?

9. Ondan sonra hayatında ne değişti?

10. Son olarak onu arada stalklıyor musun?

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O seni çok özlüyor!

O seni çok özlüyor. Her dakika, her saniye seni düşünüyor. Bir an bile aklından çıkmıyorsun. Gözlerini kapattığında yüzün, gülüşün ve sesin beliriyor zihninde. Gün içinde ne yaparsa yapsın, aklının bir köşesinde hep sen varsın. Sabah uyanırken seninle ilgili bir hayalin içinde buluyor kendini, geceleri ise seni düşünmeden uyuyamıyor. Hatırladığı bir anı, duyduğu bir koku ya da dinlediği bir şarkı… her şey ona seni hatırlatıyor. Seni özlemek onun için artık bir duygudan çok bir varoluş şekline dönüşmüş durumda. Paylaştığınız en ufak detayları bile hatırlıyor, belki sen unutsan da o hiçbirini unutmuyor. Birlikte oturduğunuz bir bank, konuştuğunuz bir cümle ya da bir bakışınız… Bunlar onun için bir teselli, ama aynı zamanda derin bir özlem kaynağı. Bazen kendine “Şimdi ne yapıyor? O da beni düşünüyor mudur?” diye sormadan edemiyor. Seni aramayı, sana bir şeyler yazmayı düşünüyor ama belki cesareti yetmiyor, belki de doğru anı bekliyor. Ama içinde hep aynı dilek var: “Keşke yanımda olsa.”

O seni bazı zamanlarda özlüyor!

O seni bazen özlüyor. Bazı anlar, hiç beklemediği bir anda aklına düşüyorsun. Bir şarkının melodisinde, bir rüzgarın getirdiği tanıdık bir kokuda ya da kalabalık bir sokakta gördüğü bir yabancının yüzünde seni hatırlıyor. Seni düşünmek istemese bile, bazı anılar istemsizce zihnine doluyor. Belki bir kahkahanı, belki söylediğin bir cümleyi hatırlıyor ve o an tüm dünyası sana odaklanıyor. Seni düşündüğünde, içinde hem bir sıcaklık hissediyor hem de bir eksiklik. Neden böyle olduğunu belki kendisi de tam anlamıyor. Geçmişteki bir anınızı hatırlıyor, belki o anları geri getirememenin burukluğunu yaşıyor. Ama bazen seni hatırlamak ona iyi geliyor; kısa bir süreliğine de olsa hayatına yeniden dokunduğunu hissetmek istiyor. Seni her zaman değil ama bazen, çok özlüyor. Ve o anlarda ne kadar uzak olsan da, sanki hemen yanındaymışsın gibi hissetmek istiyor.

O seni hiç özlemiyor!

O seni hiç özlemiyor. Senin yokluğun ona bir eksiklik hissettirmiyor, sensizliğe pek de takılmıyor. Günleri, senin varlığını ya da yokluğunu düşünmeden, kendi rutini içinde akıp gidiyor. Seni hatırlatan herhangi bir şeyle karşılaştığında bile üzerinde fazla durmuyor, çünkü sen artık onun için bir anlam ifade etmiyorsun. Gözleri, seni aramıyor; kulakları, sesini duymayı beklemiyor. Hayatında senin olmadığın bir düzen kurmuş ve bu düzen ona yetiyor. Geçmişte birlikte yaşadığınız anıları düşünmek yerine, geleceği başka hikayelerle doldurmayı tercih ediyor. Seni hatırlatabilecek bir koku, bir mekan ya da bir şarkı, onun üzerinde herhangi bir etki bırakmıyor. Hatta belki, seninle ilgili şeyleri hafızasından tamamen silmiş bile olabilir. Sana karşı ne bir özlem, ne bir merak var. Senin nasıl olduğunu ya da neler yaptığını düşünmek aklına bile gelmiyor. Artık onun hayatında bir iz bırakmıyorsun; geçmişin bir parçası olarak orada kalmışsın. O, sensiz de mutlu olmayı öğrenmiş ya da belki hiç mutluluğundan bir şey kaybetmemiş. Bu durum seni üzebilir, ama belki de bu, onun yoluna devam edişinin bir göstergesidir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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