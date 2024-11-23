Hangi Dönemde Yaşasan Mutlu Olurdun?
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Hangi Dönemde Yaşasan Mutlu Olurdun?
Sen hangi dönemde yaşasan mutlu olurdun? Belki de modern teknolojinin sunduğu kolaylıkları seviyorsundur ve bu yüzden bugünün dünyası sana en uygun olanıdır. Ya da belki içten içe geçmişe, daha basit ve sade yaşamların olduğu zamanlara özlem duyuyorsundur. Orta Çağ'ın büyüleyici gizemi, Rönesans’ın sanatsal atmosferi ya da 1960’ların özgür ruhlu enerjisi sana ilham verebilir. Belki bir zamanlar insanların doğayla daha iç içe olduğu dönemlerde, güneşi selamlayarak uyanmak ve yıldızların altında uyumak seni daha mutlu ederdi. Hangi zamanda olursa olsun, kendine uygun bir yol bulabileceğini bilmek en önemlisidir.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşk hakkında ne düşünüyorsun?
4. Geçmiş zamanları merak ediyor musun?
5. Telefonsuz ne kadar yaşayabilirdin?
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6. Sen ne tarz giyinmeyi seversin?
7. Sen gündüz insanı mısın gece insanı mı?
8. Senin insanlarda en sevdiğin özellik ne?
9. Liderlik özelliğin olduğunu düşünüyor musun?
10. Eski zamanlarda en sevdiğin şey ne?
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Sen 1900'lerde yaşasan mutlu olurdun!
Sen 1800'lerde yaşasan mutlu olurdun!
Sen 1600'lerde yaşasan mutlu olurdun!
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Sen 1600'lerde yaşasan mutlu olurdun!