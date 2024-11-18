Bu Hayata Ne Kadar Hevesin Kaldı?

Senin bu hayata karşı hiç hevesin kalmamış. Her şey yavaşça sönüp gitmiş gibi. Bir zamanlar seni heyecanlandıran, sana tutkuyla bağlı hissettiren şeyler şimdi sadece boşluk bırakıyor. Artık hiçbir şey seni ne mutlu edebiliyor ne de harekete geçirebiliyor. Hayatın ne kadar yoğun ve karmaşık olduğunu fark etmek yerine, her şeyin ne kadar anlamsız olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Bir zamanlar hayal ettiğin şeyler, yapmak istediğin işler, gideceğin yerler... Şimdi hepsi sadece uzak, silik bir hatıra gibi. Ne bir hedefin var, ne de bu hedeflere ulaşmak için bir motivasyon. Eskiden bazı şeyler seni heyecanlandırıyordu, belki çok büyük olmasa da küçük bir kıvılcım bile oluyordu. Ama o kıvılcım da artık kayboldu. Senin için artık hiçbir şey yeni ya da ilginç değil. Günler geçiyor, zaman ilerliyor ama sanki sen hala aynı noktadasın. Ne geçmişin ne de geleceğin seni ilgilendiriyor. Şu an, burada olmak, bu anı yaşamak bile sana bir yük gibi gelmeye başladı. Başlamak için bir neden bulamıyorsun, ilerlemek için bir itici güç yok. Bir şeyler yapmak için yeterli enerjin yok ve sanki her şey çok zorlaşmış, çok ağırlaşmış.Hayat sana o kadar boğucu gelmeye başlamış ki, adım atmak bile zorlaşıyor. Her şey birbirinin tekrarından ibaret gibi. Her gün biraz daha fazlasını kaybediyor gibisin: heyecanını, motivasyonunu, neşeni... Ve bazen öyle hissediyorsun ki, bu kaybolan şeylerin geri gelmeyeceklerini artık biliyorsun. Gözlerinde, içindeki o bir zamanlar parlayan ışık gitmiş. Artık sadece bir boşluk var. İnsanlar seni her zamanki gibi görmek istiyor, ama sen onlara ne yapacağını, nasıl davranacağını bile bilmiyorsun. Bir gün önceki gibi olmuyor, bir gün sonraki gibi olamayacak gibi hissediyorsun. Ve bu durumu değiştirmek için bir şey yapmayı bile düşünmüyorsun.