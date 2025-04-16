Hangi Ülkenin Kahvaltısı Tam Sana Göre?
Dünya mutfağı oldukça geniş ve çok fazla seçeneğe sahip. Peki senin damak zevkine ve yaşam stiline uyacak o kahvaltı hangi ülkeye ait? Seni mutlu edecek o kahvaltıyı söylememiz için testi tüm dürüstlüğün ile çözmen gerekiyor. Sabah rutinin, yemek zevkin, sevdiklerin ve sevmediklerin... Bunları bize söylemen yeterli! Bakalım senin kahvaltın hangi ülkeye ait, hazırsan başlayalım!
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1. Sabahları alarm çaldığında ne yaparsın?
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2. Yumurta sever misin?
3. Kahvaltıya ne kadar süre ayırırsın?
4. En çok hangi içeceği tercih edersin?
5. Peynir hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Ekmek tercihin hangisi peki?
7. Tatile gittin, otelde kahvaltı nasıl olsun istersin?
8. Kahvaltı için bir masa seçer misin?
Kesinlikle Japonya!
Kesinlikle Fransız stili!
Kesinlikle Amerika!
Kesinlikle Türk kahvaltısı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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