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Hangi Ülkenin Kahvaltısı Tam Sana Göre?

etiket Hangi Ülkenin Kahvaltısı Tam Sana Göre?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 20:31

Dünya mutfağı oldukça geniş ve çok fazla seçeneğe sahip. Peki senin damak zevkine ve yaşam stiline uyacak o kahvaltı hangi ülkeye ait? Seni mutlu edecek o kahvaltıyı söylememiz için testi tüm dürüstlüğün ile çözmen gerekiyor. Sabah rutinin, yemek zevkin, sevdiklerin ve sevmediklerin... Bunları bize söylemen yeterli! Bakalım senin kahvaltın hangi ülkeye ait, hazırsan başlayalım!

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1. Sabahları alarm çaldığında ne yaparsın?

2. Yumurta sever misin?

3. Kahvaltıya ne kadar süre ayırırsın?

4. En çok hangi içeceği tercih edersin?

5. Peynir hakkında ne düşünüyorsun?

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6. Ekmek tercihin hangisi peki?

7. Tatile gittin, otelde kahvaltı nasıl olsun istersin?

8. Kahvaltı için bir masa seçer misin?

Kesinlikle Japonya!

Kesinlikle Japonya!

Senin ruhun dengede, sabahlar senin için bir ritüel. Kahvaltında haşlanmış pirinç, miso çorbası, ızgara balık gibi hafif ama besleyici şeyler olabilir. Sakinliği seviyorsun, minimalizmi benimsiyorsun. Dış dünyadan çok iç dünyanı besleyen birisin. Ruhunu doyurmak senin için karın doyurmaktan daha önemli.

Kesinlikle Fransız stili!

Kesinlikle Fransız stili!

Senin kahvaltın da tarzın gibi sade ama şık. Bir kruvasan, taze ekmek üzerine tereyağı-reçel, yanına mis gibi bir filtre kahve ya da espresso... Sabahları sessizliğe ve kendine vakit ayırmaya ihtiyacın var. Kalabalık sofralardan çok, pencereden Paris hayali kurarak kahvaltı edenlerdensin.

Kesinlikle Amerika!

Kesinlikle Amerika!

Senin için kahvaltı hem enerji dolu hem de doyurucu olmalı. Pancake’ler, yumurta, patates kızartması, belki biraz da maple şurup... Sabah uyanınca canın ne çekerse onu yemek istiyorsun. Kural tanımazsın, özgürsün ve kahvaltıda tatlı-tuzlu dengesini ustalıkla kuruyorsun. Brunch senin ruh eşin!

Kesinlikle Türk kahvaltısı!

Kesinlikle Türk kahvaltısı!

Sen geleneklerine bağlı, paylaşmayı seven, kahvaltı deyince ciddileşen bir ruhsun. Zeytin, peynir, menemen, reçeller, börekler ve sınırsız çayla donatılmış bir masa seni hayata döndürüyor. Sevdiklerinle uzun uzun kahvaltı etmek, sohbetin en güzel hali senin için. Kahvaltı keyfi demek sen demektir!

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Begüm
Begüm
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