Risk Almayı Seviyor musun?

Sen risk almayı seviyorsun ama bu, hayatının her alanında değil. Her an cesur kararlar verip sınırları zorlayan biri değilsin. Sadece bazı anlarda, içinden bir ses sana “Denemeye değer” dediğinde adım atıyorsun. Bu daha çok küçük, seni fazla zorlamayacak risklerde kendini gösteriyor. Büyük, köklü kararlar söz konusu olduğunda ise durup uzun uzun düşünüyorsun. Tartıyorsun, değerlendiriyorsun ve çoğu zaman riski göze almamayı tercih ediyorsun. Küçük riskler seni motive ediyor. Günlük hayatındaki bir kararda, yeni bir deneyime adım atarken ya da kendini hafifçe zorlaman gerektiğinde risk almayı seviyorsun. Çünkü biliyorsun ki bu tür riskler, seni çok büyük kayıplara götürmez. Hatta çoğu zaman sana keyif verir, ufkunu açar ve seni geliştirir. Ama iş büyük, hayatını kökünden değiştirecek bir karar almaya geldiğinde işler değişiyor. O noktada risk almak sana korkutucu geliyor. Ya bir şeyler ters giderse, ya bu sefer kaybedersen diye düşünüyorsun. Böyle anlarda, daha güvenli yolu seçmeye meyillisin. Belki de kaybetme korkusu seni frenliyor. Büyük kararlar karşısında tereddüt ediyorsun. Yeni bir şehirde hayat kurmak, tamamen farklı bir işe atılmak ya da seni belirsizliğe sürükleyebilecek bir ilişkiye başlamak gibi konularda cesur davranamıyorsun. Riskin sonuçlarını düşünmek seni geriyor. Çünkü bir şeyler yolunda gitmediğinde bunun sorumluluğunu taşımaktan çekiniyorsun. Bu yüzden kendini güvenli bir alanın içinde tutmayı seçiyorsun. Bu alan, sana huzur veriyor, en azından yanlış bir adım atmanın stresini yaşamıyorsun.