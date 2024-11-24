Risk Almayı Seviyor musun?
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Risk Almayı Seviyor musun?
Risk almaya ne kadar yatkınsın? Risk almak, o riskin sonuçlarıyla yaşamak sana göre mi? Belki hayatında küçük riskleri bile düşünmeden alan birisin, belki de her adımını dikkatle tartan bir yapıya sahipsin. Risk, bazıları için heyecan verici bir meydan okuma, bazıları için ise stresli bir belirsizlik kaynağıdır. Bazen risk almak, büyük fırsatların kapısını aralayabilir; bazen de planların dışında sonuçlarla yüzleşmeni gerektirebilir.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Seni üzen bir olay yaşandığında ne tepki verirsin?
4. Risk almanın başarı getirebileceğine inanıyor musun?
5. Adrenalin sporları hakkında ne düşünüyorsun?
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6. İnsanların yüzüne düşüncelerini söylemekten çekinir misin?
7. Geçmişte yaptığın hatalar, bugünkü kararlarını etkiliyor mu sence?
8. İleri görüşlü bir insan olduğunu söyleyebilir misin?
9. Kendini aşağıdakilerden hangisiyle tanımlarsın?
10. Son olarak bir işi bitirmek ya da bir sınavdan başarılı olmak için önceden hazırlık yapıyor musun?
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Sen risk almayı çok seviyorsun!
Sen her konuda risk almayı sevmiyorsun!
Sen risk almayı sevmiyorsun!
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