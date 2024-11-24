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Risk Almayı Seviyor musun?

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Risk Almayı Seviyor musun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 12:01

Risk almaya ne kadar yatkınsın? Risk almak, o riskin sonuçlarıyla yaşamak sana göre mi? Belki hayatında küçük riskleri bile düşünmeden alan birisin, belki de her adımını dikkatle tartan bir yapıya sahipsin. Risk, bazıları için heyecan verici bir meydan okuma, bazıları için ise stresli bir belirsizlik kaynağıdır. Bazen risk almak, büyük fırsatların kapısını aralayabilir; bazen de planların dışında sonuçlarla yüzleşmeni gerektirebilir. 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Seni üzen bir olay yaşandığında ne tepki verirsin?

4. Risk almanın başarı getirebileceğine inanıyor musun?

5. Adrenalin sporları hakkında ne düşünüyorsun?

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6. İnsanların yüzüne düşüncelerini söylemekten çekinir misin?

7. Geçmişte yaptığın hatalar, bugünkü kararlarını etkiliyor mu sence?

8. İleri görüşlü bir insan olduğunu söyleyebilir misin?

9. Kendini aşağıdakilerden hangisiyle tanımlarsın?

10. Son olarak bir işi bitirmek ya da bir sınavdan başarılı olmak için önceden hazırlık yapıyor musun?

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Sen risk almayı çok seviyorsun!

Sen risk almayı çok seviyorsun. Bu senin hayatında bir tercih değil, adeta bir yaşam biçimi. Risk almak, senin için korkutucu ya da tehlikeli bir şey değil; aksine, yaşamı hissetmenin, keşfetmenin ve daha ileriye gitmenin bir yolu. Belirsizlikler, sıradan insanları ürkütürken seni heyecanlandırıyor. Çünkü sen, o bilinmeyen yolların sonunda seni bekleyen sürprizlerin farkındasın. Risk almak, senin için monoton bir yaşamın zincirlerini kırmak, kendini daha iyi tanımak ve sınırlarının ötesine geçmek demek. Günlük hayatında bile riskler alıyorsun. Küçük bir karardan, büyük bir maceraya kadar her anında cesaretinle hareket ediyorsun. Örneğin, insanlar alıştıkları düzenden çıkmaktan çekinirken sen, her fırsatı değerlendirmekten çekinmiyorsun. Yeni bir işe atılmak, farklı bir yola sapmak ya da alışılmadık bir karar vermek seni korkutmuyor. Hatta tam tersine, bunlar seni motive ediyor, sana enerji veriyor. Senin için risk, sadece kazanmak ya da kaybetmek meselesi değil. Risk, aynı zamanda öğrenmek, büyümek ve yaşadığını hissetmek anlamına geliyor.

Sen her konuda risk almayı sevmiyorsun!

Sen risk almayı seviyorsun ama bu, hayatının her alanında değil. Her an cesur kararlar verip sınırları zorlayan biri değilsin. Sadece bazı anlarda, içinden bir ses sana “Denemeye değer” dediğinde adım atıyorsun. Bu daha çok küçük, seni fazla zorlamayacak risklerde kendini gösteriyor. Büyük, köklü kararlar söz konusu olduğunda ise durup uzun uzun düşünüyorsun. Tartıyorsun, değerlendiriyorsun ve çoğu zaman riski göze almamayı tercih ediyorsun. Küçük riskler seni motive ediyor. Günlük hayatındaki bir kararda, yeni bir deneyime adım atarken ya da kendini hafifçe zorlaman gerektiğinde risk almayı seviyorsun. Çünkü biliyorsun ki bu tür riskler, seni çok büyük kayıplara götürmez. Hatta çoğu zaman sana keyif verir, ufkunu açar ve seni geliştirir. Ama iş büyük, hayatını kökünden değiştirecek bir karar almaya geldiğinde işler değişiyor. O noktada risk almak sana korkutucu geliyor. Ya bir şeyler ters giderse, ya bu sefer kaybedersen diye düşünüyorsun. Böyle anlarda, daha güvenli yolu seçmeye meyillisin. Belki de kaybetme korkusu seni frenliyor. Büyük kararlar karşısında tereddüt ediyorsun. Yeni bir şehirde hayat kurmak, tamamen farklı bir işe atılmak ya da seni belirsizliğe sürükleyebilecek bir ilişkiye başlamak gibi konularda cesur davranamıyorsun. Riskin sonuçlarını düşünmek seni geriyor. Çünkü bir şeyler yolunda gitmediğinde bunun sorumluluğunu taşımaktan çekiniyorsun. Bu yüzden kendini güvenli bir alanın içinde tutmayı seçiyorsun. Bu alan, sana huzur veriyor, en azından yanlış bir adım atmanın stresini yaşamıyorsun.

Sen risk almayı sevmiyorsun!

Sen risk almıyorsun. Risk, senin hayatında neredeyse hiç yer bulmuyor. Senin için belirsizlikler ve tehlikeler değil, güvenli ve öngörülebilir bir hayat önemli. Her zaman adımlarını sağlam bir zemine basarak atmayı tercih ediyorsun. Risk almak, sana kazandırabileceklerinden çok kaybettirebileceklerini düşündürüyor. Bu yüzden, ne olursa olsun, bildiğin, alıştığın ve kontrol edebildiğin bir ortamda kalmayı seçiyorsun. Güvenli alanın senin için bir tür korunak. Bu alan, seni olası hayal kırıklıklarından, başarısızlıklardan ya da beklenmedik sonuçlardan koruyor. Çünkü sen, en ufak bir kaybın bile seni uzun süre etkileyebileceğini biliyorsun. Bu yüzden yeni bir işe atılmak, radikal bir karar vermek ya da tamamen bilinmeyen bir yola girmek sana göre değil. Hayatındaki düzeni bozmaktan çekiniyorsun. Risk almak, seni sadece tedirgin etmekle kalmıyor; aynı zamanda huzurunu kaçırıyor, seni strese sokuyor. Oysa güvenli alanında kalmak, sana huzur ve rahatlık veriyor. Sen her zaman bir adım atmadan önce uzun uzun düşünüyorsun. Hatta çoğu zaman düşünmekle yetiniyorsun ve sonunda o adımı atmaktan vazgeçiyorsun. Belki de risk almanın beraberinde getireceği sorumluluk seni korkutuyor. Çünkü risk almanın sadece başarı ya da başarısızlık değil, aynı zamanda sonuçlarıyla yüzleşmeyi gerektirdiğini biliyorsun. Sen bu yüzleşmeyi istemiyorsun. Kendi kontrolün dışında gelişecek olaylar fikri bile seni rahatsız ediyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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