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Bu Tarih Testinde Full Çekmek Çok Zor!

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Bu Tarih Testinde Full Çekmek Çok Zor!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 13:01

Tarih bilgine ne kadar güveniyorsun? Tarih konusunda ne kadar iyisin? Belki tarihin her dönemine ilgi duyuyor ve birçok detayı hafızanda tutabiliyorsundur. Ya da sadece belli başlı olayları ve dönüm noktalarını hatırlıyorsundur. Tarih, yalnızca geçmişte yaşananları bilmek değil, aynı zamanda o olayların nedenlerini ve sonuçlarını anlamaktır. Tarih, geçmişin ışığında bugünü ve geleceği anlamanın en güçlü yollarından biridir.

Hadi teste!

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1. İstanbul'u kuşatan Makedonya Kralı kimdir?

1. İstanbul'u kuşatan Makedonya Kralı kimdir?

2. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay nedir?

2. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay nedir?

3. 31 Mart Olayı hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

3. 31 Mart Olayı hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

4. Osmanlı Devleti, ilk dış borcunu hangi savaşta ve hangi devletten almıştır?

4. Osmanlı Devleti, ilk dış borcunu hangi savaşta ve hangi devletten almıştır?

5. Malazgirt Meydan Savaşı hangi tarihte olmuştur?

5. Malazgirt Meydan Savaşı hangi tarihte olmuştur?
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6. Yeniçeri Ocağı'nı kuran ve kaldıran Osmanlı hükümdarları kimdir?

6. Yeniçeri Ocağı'nı kuran ve kaldıran Osmanlı hükümdarları kimdir?

7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyet'in ilanından önce gerçekleşmiştir?

7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyet'in ilanından önce gerçekleşmiştir?

8. Günümüz sınırlarında hangi ülke eskiden Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olmamıştır?

8. Günümüz sınırlarında hangi ülke eskiden Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olmamıştır?

9. 2.Dünya Savaşı kaç sene sürmüştür?

9. 2.Dünya Savaşı kaç sene sürmüştür?

10. Osmanlı'nın Balkanlar'da aldığı ilk yer hangisidir?

10. Osmanlı'nın Balkanlar'da aldığı ilk yer hangisidir?
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11. Türklerin kabul ettiği dinler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

11. Türklerin kabul ettiği dinler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

12. Berlin Duvarı'nın yıkıldığı yıl hangisidir?

12. Berlin Duvarı'nın yıkıldığı yıl hangisidir?

13. Alman Birliği'ni kurma yolundayken Prusya ilk hangi ülkeyle savaşmıştır?

13. Alman Birliği'ni kurma yolundayken Prusya ilk hangi ülkeyle savaşmıştır?

14. Hangi savaştan sonra Türkler toplu bir şekilde İslamiyet'e geçmiştir?

14. Hangi savaştan sonra Türkler toplu bir şekilde İslamiyet'e geçmiştir?

15. 18 Ocak 1919 tarihinde I.Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını saptamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi düzenlenmiştir?

15. 18 Ocak 1919 tarihinde I.Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını saptamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi düzenlenmiştir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
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