Burcuna Göre Sen Hangi Çiçeği Alacaksın?
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Burcuna Göre Sen Hangi Çiçeği Alacaksın?
Burcuna göre sen hangi çiçeği alacaksın? Sana hangi çiçek hediye gelecek? Belki de burcunun temsil ettiği çiçek, karakterine ve ruhuna en uygun olanıdır. Peki, sana çiçek alacak kişi, bu anlamları düşünerek mi seçecek, yoksa tamamen içinden geldiği gibi mi? Bir çiçek, sadece bir hediye değil, bazen derin bir anlamın taşıyıcısıdır. Önemli olan, çiçeğin değil, onu sana verenin hisleridir. Belki de senin en sevdiğin çiçeği bulup getiren biri, seni gerçekten tanımayı başarmış biridir.
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Burcuna göre sen nergis çiçeği alacaksın!
Burcuna göre sen kokina çiçeği alacaksın!
Burcuna göre sen kasımpatı çiçeği alacaksın!
Burcuna göre sen şakayık çiçeği alacaksın!
Burcuna göre sen kasımpatı çiçeği alacaksın!
Burcuna göre sen kokina çiçeği alacaksın!
Burcuna göre sen nergis çiçeği alacaksın!
Burcuna göre sen şakayık çiçeği alacaksın!
Burcuna göre sen kokina çiçeği alacaksın!
Burcuna göre sen nergis çiçeği alacaksın!
Burcuna göre sen şakayık çiçeği alacaksın!
Burcuna göre sen kasımpatı çiçeği alacaksın!
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