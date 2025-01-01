Geçmiş Yıllarda Türkiye'yi Öven Bir Turistin Son Ziyaretinden Aktardıkları İçinizi Sızlatacak
Geçmiş Yıllarda Türkiye'yi Öven Bir Turistin Son Ziyaretinden Aktardıkları İçinizi Sızlatacak
'Bence Türkiye'nin başka bir geçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi bir gerçeklik değil, sosyal çürüme var bence.' sözleri tanıdık geldi mi? Geçtiğimiz aylarda bir sokak röportajında konuşan Dr. Zeliha Burtek'in bu sözleri herkesin kendisini sorgulamasına neden olmuştu. O gün bugündür, gündemimizden olumsuz haberler de eksik olmadı. Kadına şiddet olayları, cinayetler, saldırılar...
Biz ne yazık ki bu haberleri bir şekilde kanıksadık.
Peki ya ülkemize bakan yabancı bir göz, bizim hakkımızda ne düşünüyor?
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Kadın cinayetleri, şiddet olayları, saldırılar, çeteler...
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Geçtiğimiz aylarda bir sokak röportajında konuşan Dr. Zeliha Burtek, 'Türkiye'nin asıl probleminin iktisadi değil, sosyal çürüme' olduğunu söylemişti.
Ne yazıktır ki bizler hayatta kalmak için bu olaylar alışmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız kötü olayları bir şekilde unutuyor veya unutturuluyoruz.
Peki ülkemize yabancı gözle bakan birisi ne düşünüyor? Reddit'te paylaşım yapan ve geçmiş yıllarda Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen bir turist, İstanbul'u son ziyaretini anlattı.
"Eskiden sevdiğim ülke artık sevilebilir değil. İnsanlar agresif ve kaba, neredeyse aileme ve bana her an saldıracaklarmış gibi geliyor. "
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"Bir taksi şoförünün indiğini ve bir kadına vurduğunu gördüm. Bunu telefonuma kaydettim ve o sırada Türklerin yardım etmesini bekledim. Fakat hiç kimse bir şey yapmadı."
"Arabam bozuldu ve bayiye gitmek zorunda kaldım. Onlara 12 saatlik bir yolculuğum olduğunu ve arabanın tamir edilmesi gerektiğini, hiçbir masraftan kaçınmamalarını ve yapılması gereken her şeyi yapmalarını söyledim. "
"Gülünç derecedeki pahalılığından bahsetmiyorum bile!"
Üstelik bununla bitmiyor! Aynı görüşe sahip olan birçok kişi var maalesef ki.
"Benim deneyimlerim de seninkiyle aynı. İstanbul, ziyaret etmeyi en sevdiğim yerdi. Her geçen yıl ise listemde aşağı inmeye devam ediyor."
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"Türkiye'nin şu anda sunabileceği ne var? Ne yazık ki pek bir şey yok."
Siz ne dersiniz? İstanbul, Türkiye, insanımız gelecek vadediyor mu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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