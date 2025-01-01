Geçmiş Yıllarda Türkiye'yi Öven Bir Turistin Son Ziyaretinden Aktardıkları İçinizi Sızlatacak

'Bence Türkiye'nin başka bir geçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi bir gerçeklik değil, sosyal çürüme var bence.' sözleri tanıdık geldi mi? Geçtiğimiz aylarda bir sokak röportajında konuşan Dr. Zeliha Burtek'in bu sözleri herkesin kendisini sorgulamasına neden olmuştu. O gün bugündür, gündemimizden olumsuz haberler de eksik olmadı. Kadına şiddet olayları, cinayetler, saldırılar...

Biz ne yazık ki bu haberleri bir şekilde kanıksadık.

Peki ya ülkemize bakan yabancı bir göz, bizim hakkımızda ne düşünüyor?

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