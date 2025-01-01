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Geçmiş Yıllarda Türkiye'yi Öven Bir Turistin Son Ziyaretinden Aktardıkları İçinizi Sızlatacak

Geçmiş Yıllarda Türkiye'yi Öven Bir Turistin Son Ziyaretinden Aktardıkları İçinizi Sızlatacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 23:31

'Bence Türkiye'nin başka bir geçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi bir gerçeklik değil, sosyal çürüme var bence.' sözleri tanıdık geldi mi? Geçtiğimiz aylarda bir sokak röportajında konuşan Dr. Zeliha Burtek'in bu sözleri herkesin kendisini sorgulamasına neden olmuştu. O gün bugündür, gündemimizden olumsuz haberler de eksik olmadı. Kadına şiddet olayları, cinayetler, saldırılar...

Biz ne yazık ki bu haberleri bir şekilde kanıksadık.

Peki ya ülkemize bakan yabancı bir göz, bizim hakkımızda ne düşünüyor?

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Kadın cinayetleri, şiddet olayları, saldırılar, çeteler...

Kadın cinayetleri, şiddet olayları, saldırılar, çeteler...

Türkiye için 2024 gündemi pek de iç açıcı değildi. 'Daha kötüsü olamaz' dediğimiz anlarda hep daha kötüsü oldu. Tek bir cümleyle özetlememiz gerekirse bu durumu: Bu senee hakkını savunmadığımız tek bir canlı dahi kalmadı!

Geçtiğimiz aylarda bir sokak röportajında konuşan Dr. Zeliha Burtek, 'Türkiye'nin asıl probleminin iktisadi değil, sosyal çürüme' olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz aylarda bir sokak röportajında konuşan Dr. Zeliha Burtek, 'Türkiye'nin asıl probleminin iktisadi değil, sosyal çürüme' olduğunu söylemişti.

'Evet sosyal çürüme şu etik denen şeyin yok olması, etik yaşam felsefesi demek. Türkiye'de yaşam felsefesi kalmadı.' diyen Burtek, Türk edebiyatında hiçbir zaman göçmen kültürü, mafya, kara para aklama gibi kavramlar olmadığını ancak şimdilerde bu kavramların ön plana çıktığını, yavaş yavaş toplum olarak çürümeye başladığımızı belirtmişti.

Ne yazıktır ki bizler hayatta kalmak için bu olaylar alışmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız kötü olayları bir şekilde unutuyor veya unutturuluyoruz.

Ne yazıktır ki bizler hayatta kalmak için bu olaylar alışmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız kötü olayları bir şekilde unutuyor veya unutturuluyoruz.

Türkiye gündemi bu sonuçta, 24 saat içerisinde bile kaç kez değiştiğine şahit olursunuz!

Peki ülkemize yabancı gözle bakan birisi ne düşünüyor? Reddit'te paylaşım yapan ve geçmiş yıllarda Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen bir turist, İstanbul'u son ziyaretini anlattı.

Peki ülkemize yabancı gözle bakan birisi ne düşünüyor? Reddit'te paylaşım yapan ve geçmiş yıllarda Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen bir turist, İstanbul'u son ziyaretini anlattı.

Turistin son gezi notlarından öne çıkan bazı satırlar;

'Sık sık Türkiye'ye yaptığım seyahatleri anlatır, Türkiye'den ve Türk insanından övgüyle bahsederdim. Türkiye'ye karşı olumsuz duygular besleyen insanlarla her zaman tartışırdım, çünkü İstanbul'da harika zaman geçirirdim. Genellikle bir kez geldiğimde 2-5 hafta kalırım. Şu anki ziyaretimden önce, Kasım 2020'de bayramda 30 günlüğüne İstanbul'daydım ve bayramda olmasına rağmen harika zaman geçirdim. O zamandan beri iki çocuğum oldu ve şimdiye kadar yolculuk yapamadım. Aralık 15'ten beri İstanbul'dayım ve yarın ayrılıyorum. Buraya eşim ve çocuklarımla gelmek için sabırsızlanıyordum, böylece çocuklarıma muhteşem bir Türk ülkesi gösterebilecektim.'

"Eskiden sevdiğim ülke artık sevilebilir değil. İnsanlar agresif ve kaba, neredeyse aileme ve bana her an saldıracaklarmış gibi geliyor. "

"Eskiden sevdiğim ülke artık sevilebilir değil. İnsanlar agresif ve kaba, neredeyse aileme ve bana her an saldıracaklarmış gibi geliyor. "

'Soygunlar, dolandırıcılar, sözlü saldırılar çılgınca. Neredeyse Türkiye içten içe patlayacakmış gibi hissediyorum..

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"Bir taksi şoförünün indiğini ve bir kadına vurduğunu gördüm. Bunu telefonuma kaydettim ve o sırada Türklerin yardım etmesini bekledim. Fakat hiç kimse bir şey yapmadı."

"Bir taksi şoförünün indiğini ve bir kadına vurduğunu gördüm. Bunu telefonuma kaydettim ve o sırada Türklerin yardım etmesini bekledim. Fakat hiç kimse bir şey yapmadı."

'Yaklaşık 150 metre ötede bir polis kontrol noktası gördüm, arabama bindim ve yanlarına gittim, bana oradan gitmemi ve bir sorunum varsa karakola gitmem gerektiğini söylediler!

"Arabam bozuldu ve bayiye gitmek zorunda kaldım. Onlara 12 saatlik bir yolculuğum olduğunu ve arabanın tamir edilmesi gerektiğini, hiçbir masraftan kaçınmamalarını ve yapılması gereken her şeyi yapmalarını söyledim. "

"Arabam bozuldu ve bayiye gitmek zorunda kaldım. Onlara 12 saatlik bir yolculuğum olduğunu ve arabanın tamir edilmesi gerektiğini, hiçbir masraftan kaçınmamalarını ve yapılması gereken her şeyi yapmalarını söyledim. "

'Benden zorla para aldılar, adam whatsapp mesajlarında kendisinin ve usta tamircinin yorulmadan üzerinde çalıştıklarını ve onlara akşam yemeği ısmarlamam gerektiğini söylediler. Sorun değil dedim, lütfen sadece arabayı tamir edin. İçeri girdiğimde ve rüşvet ödendiğinde, tek yaptıkları şeyin kontrol motoru ışığını sıfırlamak olduğunu öğrendim. Bunu uyduramam sonuçta....kesinlikle iğrenç.

"Gülünç derecedeki pahalılığından bahsetmiyorum bile!"

"Gülünç derecedeki pahalılığından bahsetmiyorum bile!"

'Kardeşim bizimle buluşmak için uçakla geldi ve Taksim'de yürüyüşe çıktık. Ben evli bir adamım, içki içmek ve kulübe gitmekle ilgilenmiyorum. Adamın biri kardeşimi tutup itti ve bize “s...m sizi g.. delikleri” dedi. Dostum, kulübe gitmekle ilgilenmiyoruz, senin sorunun ne?'

İyi Türk halkı...başınızı dik tutun ve savaşmaya devam edin, çünkü dışarıdan bakan bir yabancı olarak, burası rezalet bir durumda.

Üstelik bununla bitmiyor! Aynı görüşe sahip olan birçok kişi var maalesef ki.

Üstelik bununla bitmiyor! Aynı görüşe sahip olan birçok kişi var maalesef ki.

'Bir hafta önce İstanbul'dan geçen annemi görmek için oradaydım. Yaklaşık 8 yıldır oraya gitmemiştim ve söyleyebilirim ki burası gözle görülür bir şekilde gerilemiş. Yakın zamanda geri gelmeyeceğim.'

"Benim deneyimlerim de seninkiyle aynı. İstanbul, ziyaret etmeyi en sevdiğim yerdi. Her geçen yıl ise listemde aşağı inmeye devam ediyor."

"Benim deneyimlerim de seninkiyle aynı. İstanbul, ziyaret etmeyi en sevdiğim yerdi. Her geçen yıl ise listemde aşağı inmeye devam ediyor."

'Yerli halk, yabancılar için her şeyin çok daha ucuz olduğunu söylüyor fakat bu doğru değil. Amerikalılar ortalama olarak çok fazla kazanmalarına rağmen Türkiye'deki fiyatlar Amerika'dakinden pahalı. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Evet, İstanbul'da, Türkiye'nin diğer yerlerinden daha çok bir ahlaki çöküş var.'

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"Türkiye'nin şu anda sunabileceği ne var? Ne yazık ki pek bir şey yok."

"Türkiye'nin şu anda sunabileceği ne var? Ne yazık ki pek bir şey yok."

'Dışarıda yemek yemek bile lüks haline gelmiş. Üç kişilik bir yemek 12 bin 15 bine mal oluyor...Türkiye batan bir gemi gibi. Her ne kadar sevsem de burada kalmayı doğru bulmuyorum. Gelecek vadetmiyor...'

Siz ne dersiniz? İstanbul, Türkiye, insanımız gelecek vadediyor mu?

Siz ne dersiniz? İstanbul, Türkiye, insanımız gelecek vadediyor mu?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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