Türkiye'de Yılbaşı Kutlayanların Oranı Azaldı mı, Arttı mı? Konda Araştırma'dan Çarpıcı Sonuç!
Türkiye'de Yılbaşı Kutlayanların Oranı Azaldı mı, Arttı mı? Konda Araştırma'dan Çarpıcı Sonuç!
Yılbaşı yaklaşırken ülkemizin bazı yerlerinden olumsuz haberler almıştık. Sokaklarda süslenen çam ağaçlarına, yeni yıl süslemelerine saldırılar düzenlenmişti. Öyle ki Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler arasında bir ağacı süslemek adına resmen mücadele verildi. Son günlerde gündemimizden düşmeyen bu konuların ardından merak ettiğimiz bir soru var: Türkiye'de yeni yıl kutlayanların oranı arttı mı, azaldı mı?
Kaynak: Konda Araştırma
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Yeni yıla girmeden önce ülkemizin dört bir yanından olumsuz haberler geldi.
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Farklı şehirlerimizden gelen haberlerde, yeni yıl süslerine saldırı düzenlendiği görüldü. Eskişehir'de kurulan yulbaşı pazarına saldırı düzenlendi.
Tüm bu haberlerin ardından sizce Türkiye'de yeni yıl kutlamaları son yıllarda artmış mıdır, azalmış mıdır?
Konda Araştırma'nın elde ettiği sonuçlara göre, Türkiye'de yılbaşı kutlama oranları arttı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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