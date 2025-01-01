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Türkiye'de Yılbaşı Kutlayanların Oranı Azaldı mı, Arttı mı? Konda Araştırma'dan Çarpıcı Sonuç!

Türkiye'de Yılbaşı Kutlayanların Oranı Azaldı mı, Arttı mı? Konda Araştırma'dan Çarpıcı Sonuç!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 17:41

Yılbaşı yaklaşırken ülkemizin bazı yerlerinden olumsuz haberler almıştık. Sokaklarda süslenen çam ağaçlarına, yeni yıl süslemelerine saldırılar düzenlenmişti. Öyle ki Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler arasında bir ağacı süslemek adına resmen mücadele verildi. Son günlerde gündemimizden düşmeyen bu konuların ardından merak ettiğimiz bir soru var: Türkiye'de yeni yıl kutlayanların oranı arttı mı, azaldı mı?

Kaynak: Konda Araştırma

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Yeni yıla girmeden önce ülkemizin dört bir yanından olumsuz haberler geldi.

Yeni yıla girmeden önce ülkemizin dört bir yanından olumsuz haberler geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir grup öğrenci kampüs içerisinde bulunan çam ağacını yılbaşı için süslemek istemişti. Fakat başka bir gruğ öğrenci ve güvenlik görevlileri süslemelerine engel olmaya çalışmıştı.

Üniversitede iki grup arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Farklı şehirlerimizden gelen haberlerde, yeni yıl süslerine saldırı düzenlendiği görüldü. Eskişehir'de kurulan yulbaşı pazarına saldırı düzenlendi.

Farklı şehirlerimizden gelen haberlerde, yeni yıl süslerine saldırı düzenlendiği görüldü. Eskişehir'de kurulan yulbaşı pazarına saldırı düzenlendi.

Tam da sakin bir yılbaşı geçiriyoruz derken İstanbul'dan tatsız bir haber daha geldi. Çekmeköy'de bir şahıs, kiliseye giderek silahlı saldırı düzenledi.

O anlar kameraya yansıdı;

Tüm bu haberlerin ardından sizce Türkiye'de yeni yıl kutlamaları son yıllarda artmış mıdır, azalmış mıdır?

Tüm bu haberlerin ardından sizce Türkiye'de yeni yıl kutlamaları son yıllarda artmış mıdır, azalmış mıdır?

Konda Araştırma, Türkiye'de yeni yılı kutlayanların oranlarını belirlemek için bir araştırma düzenledi. Araştırma sonucu, geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

Konda Araştırma'nın elde ettiği sonuçlara göre, Türkiye'de yılbaşı kutlama oranları arttı.

Konda Araştırma'nın elde ettiği sonuçlara göre, Türkiye'de yılbaşı kutlama oranları arttı.

2012'de hanelerin yüzde 20'sinde yılbaşı kutlanıyordu.

Bu oran yıllar içerisinde artmaya başladı.

2024 yılına geldiğimizde ise önceki yıllara göre düşük bir seviyeye gelerek yüzde 31 oranına ulaştı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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