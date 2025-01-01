Bir Şahıs Yılbaşı Gecesi İstanbul Çekmeköy'deki Kurtuluş Kilisesi'ne Silahlı Saldırı Gerçekleştirdi

Yılbaşı günü gelirken ülkenin farklı yerlerinden tatsız haberler almıştık. Bazı şehirlerimizde, sokaklara yapılan yeni yıl süslemelerine saldırılar düzenlendi. Bununla ilgili adli süreçler de başladı. Tüm bunların ardından sakin bir yılbaşı günü geçirdik derken İstanbul'dan tatsız bir haber geldi. Ekol TV'nin aktardığına göre Çekmeköy'de bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.