Bir Şahıs Yılbaşı Gecesi İstanbul Çekmeköy'deki Kurtuluş Kilisesi'ne Silahlı Saldırı Gerçekleştirdi

Yılbaşı günü gelirken ülkenin farklı yerlerinden tatsız haberler almıştık. Bazı şehirlerimizde, sokaklara yapılan yeni yıl süslemelerine saldırılar düzenlendi. Bununla ilgili adli süreçler de başladı. Tüm bunların ardından sakin bir yılbaşı günü geçirdik derken İstanbul'dan tatsız bir haber geldi. Ekol TV'nin aktardığına göre Çekmeköy'de bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.
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Bir şahıs yılbaşı gecesi İstanbul Çekmeköy'deki Kurtuluş Kilisesi'ne ateş etti.
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"Ey kafirler, yenileceksiniz. Ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz." diye bağırdığı o anları kayıt altına aldı.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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