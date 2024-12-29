Cübbeli Ahmet'ten Gündem Olan Mastürbasyon Yorumu: "Haram Diyolar. Yeri Gelir Farz Olur"

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü yaptığı ilginç çıkışları ile tanıyor olabilirsiniz. Uzun yıllardır verdiği dini bilgilerle tanınan ünlü, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bu platformlarda da yerini aldı. Kısa sürede geniş takipçi kitlesine ulaşan Ünlü, özellikle genç kitleye hitap etmeye çalışıyor. Hatta onlara ilişkiler ve aşk acısı konusunda da tavsiyeler veriyor. Ünlü yine bir açıklamasıyla sosyal medyada konuşulmaya başladı.
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“Gençlere ‘Mastürbasyon haramdır’ falan diyorlar. Öyle bir yer gelir ki farz olur.” diyen ünlünün sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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Gençleri teferruata boğmamak gerektiğini söyleyen Cübbeli Ahmet "Küçük günahlar zaten 5 vakit namazla siliniyor" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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