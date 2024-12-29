Cübbeli Ahmet'ten Gündem Olan Mastürbasyon Yorumu: "Haram Diyolar. Yeri Gelir Farz Olur"

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü yaptığı ilginç çıkışları ile tanıyor olabilirsiniz. Uzun yıllardır verdiği dini bilgilerle tanınan ünlü, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bu platformlarda da yerini aldı. Kısa sürede geniş takipçi kitlesine ulaşan Ünlü, özellikle genç kitleye hitap etmeye çalışıyor. Hatta onlara ilişkiler ve aşk acısı konusunda da tavsiyeler veriyor. Ünlü yine bir açıklamasıyla sosyal medyada konuşulmaya başladı.