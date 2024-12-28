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Halil Konakçı Bu Sefer Taraftarlar İçin Uyarılarda Bulundu: "Barcelona, Real Madrid Forması Giymeyin"

Halil Konakçı Bu Sefer Taraftarlar İçin Uyarılarda Bulundu: "Barcelona, Real Madrid Forması Giymeyin"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2024 - 19:08

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Halil Konakçı'yı ilginç çıkışları ve açıklamaları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisini imam olarak tanıtan Halil Konakçı sosyal medya hesabından dini bilgiler paylaşıyor. Gündemi yakından takip eden Konakçı, sözleriyle sık sık gündem oluyor. Konakçının hedefinde bu sefer futbolseverler vardı. Konakçı'nın yeni açıklamaları taraftarları kızdırdı.

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Barselona ve Real Madrid forması giyenlere seslenen Konakçı "Tövbe edin" dedi.

Barselona ve Real Madrid forması giyenlere seslenen Konakçı "Tövbe edin" dedi.

Bir dönüşüm başlatalım diyen Konakçı herkesi Osmanlıca öğrenmeye davet etti.

Bir dönüşüm başlatalım diyen Konakçı herkesi Osmanlıca öğrenmeye davet etti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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