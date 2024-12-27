onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İbrahim Haskoloğlu Verilerimizin Nasıl Çalındığını ve Devletin Yetkililerinin Bu Konudaki Tavrını Anlattı

İbrahim Haskoloğlu Verilerimizin Nasıl Çalındığını ve Devletin Yetkililerinin Bu Konudaki Tavrını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.12.2024 - 18:30

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde kişisel verilerin güvenliği, bireylerin gizlilik haklarının korunması ve kişisel bilgilerinin kötü niyetli kişi ya da kurumlar tarafından izinsiz kullanılmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması, hem bireylerin hem de kurumların üzerinde önemle durduğu bir konu. Kişisel verilerin güvenliği, teknolojinin hızla ilerlemesi ve dijitalleşmenin artmasıyla birlikte daha da önem kazandı. Aynı zamanda kişisel verilerin güvenliği açısından riskleri daha da arttırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taner Çağlı'nın YouTube kanalına konuk olan İbrahim Haskoloğlu, İbrahim Şentop'a ulaşmak isteyen bir kişinin telefon numarasını nasıl kolay bir şekilde bulduğunu anlattı.

Taner Çağlı'nın YouTube kanalına konuk olan İbrahim Haskoloğlu, İbrahim Şentop'a ulaşmak isteyen bir kişinin telefon numarasını nasıl kolay bir şekilde bulduğunu anlattı.

Şentop'un ise bu durumu gülerek anlattığını belirten Haskoloğlu, veri güvenliği konusunda her birimizi bir kere daha düşündürdü.

Şentop'un ise bu durumu gülerek anlattığını belirten Haskoloğlu, veri güvenliği konusunda her birimizi bir kere daha düşündürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın