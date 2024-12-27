İbrahim Haskoloğlu Verilerimizin Nasıl Çalındığını ve Devletin Yetkililerinin Bu Konudaki Tavrını Anlattı

Günümüzde kişisel verilerin güvenliği, bireylerin gizlilik haklarının korunması ve kişisel bilgilerinin kötü niyetli kişi ya da kurumlar tarafından izinsiz kullanılmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması, hem bireylerin hem de kurumların üzerinde önemle durduğu bir konu. Kişisel verilerin güvenliği, teknolojinin hızla ilerlemesi ve dijitalleşmenin artmasıyla birlikte daha da önem kazandı. Aynı zamanda kişisel verilerin güvenliği açısından riskleri daha da arttırdı.