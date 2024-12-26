Noel Baba mısın? İstanbul'da Bir Hırsız Ev Sahibi Eve Gelince Çatıya Tırmanarak Kaçtı

Son zamanlarda hırsızlık vakalarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Hırsızlar, adeta cesaretlerinin sınırlarını zorluyorlar. Bu durum, toplumda huzursuzluğa ve güvenlik endişesine neden oluyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşanan bu artış, hırsızlık olaylarının sadece maddi kayıplarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda psikolojik etkilerinin de olduğunu gösteriyor. Yine İstanbul'dan ilginç bir hırsızlık girişiminin görüntüsü geldi.
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Avcılar'da bir hırsız girdiği binanın en üst katındaki daireyi soymaya çalıştı.
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Evin balkonuna çıkan hırsız ev sahibinin gelmesiyle çatıya çıkarak kaçtı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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