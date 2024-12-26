Noel Baba mısın? İstanbul'da Bir Hırsız Ev Sahibi Eve Gelince Çatıya Tırmanarak Kaçtı

Son zamanlarda hırsızlık vakalarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Hırsızlar, adeta cesaretlerinin sınırlarını zorluyorlar. Bu durum, toplumda huzursuzluğa ve güvenlik endişesine neden oluyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşanan bu artış, hırsızlık olaylarının sadece maddi kayıplarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda psikolojik etkilerinin de olduğunu gösteriyor. Yine İstanbul'dan ilginç bir hırsızlık girişiminin görüntüsü geldi.