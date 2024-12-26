Tüm Süreci Özetledi: 100 Gün Boyunca İnsan Görmeden Yaşama Deneyi Yapan Genç Deneyin Sonuna Geldi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDeZ5S...
İnsanlar, doğaları gereği iletişim kurma ihtiyacı hisseden varlıklardır. Bu ihtiyaç, onları sosyal birer birey haline getirir ve yaşamlarının her alanında karşılıklı etkileşim içinde olmalarını gerektirir. İletişim, insanların düşüncelerini, duygularını ve bilgilerini aktarma sürecidir ve bu süreç, insanların birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlar. İnsanlar, bu bağlantıları kurarak toplum içinde yerlerini alır ve sosyal çevrelerini genişletirler. Fakat 'oguzbasyigit96' isimli sosyal medya kullanıcısı ilginç bir deneye imza attı ve 100 gün insan görmeden yaşadı.
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100 gün boyunca her gün yaşadıklarını paylaşan Başyiğit, deneyinin sonuna geldi.
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100 günün sonunda tüm süreci özetleyen gencin deneyini taktir edenler de oldu, gereksiz bulanlar da.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Arkadaşım insan canlısında hertürlü pislik var, videodaki minnoş sana yeter 🥰 yerim onu valla 😘
insanlardan tiskiniyorum deneyi 🤣😝