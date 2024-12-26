Tüm Süreci Özetledi: 100 Gün Boyunca İnsan Görmeden Yaşama Deneyi Yapan Genç Deneyin Sonuna Geldi

İnsanlar, doğaları gereği iletişim kurma ihtiyacı hisseden varlıklardır. Bu ihtiyaç, onları sosyal birer birey haline getirir ve yaşamlarının her alanında karşılıklı etkileşim içinde olmalarını gerektirir. İletişim, insanların düşüncelerini, duygularını ve bilgilerini aktarma sürecidir ve bu süreç, insanların birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlar. İnsanlar, bu bağlantıları kurarak toplum içinde yerlerini alır ve sosyal çevrelerini genişletirler. Fakat 'oguzbasyigit96' isimli sosyal medya kullanıcısı ilginç bir deneye imza attı ve 100 gün insan görmeden yaşadı.