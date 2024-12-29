Vakaları Acile Gelip Gelmemesi Konusunda Değerlendiren 3 Doktor Hepimizin Merak Ettiği O Soruyu Yanıtladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEDFxP...
Hastanelerin kalp atışı niteliğindeki acil servisler, her zaman yoğun bir hareketliliğe sahiptir. Bu alanlar, her an farklı bir durumla karşı karşıya kalabilir ve bu durumlar, genellikle hayati öneme sahip olabilir. İster gece ister gündüz, bu bölümdeki hareketlilik hiç durmaz. Özellikle insanlar bir sağlık sorunu yaşadığında ne yapacağını bilemediğinden soluğu acil serviste alır. Pek çok zaman durumu acil olmayan hastalar da acil servise gidebiliyor.
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3 doktor, kendilerine sunulan vakaları acile gitmesinin gerekli olup olmadığı konusunda değerlendirdi.
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Videolarıyla acil servislerin gereksiz meşgul edilmesine dikkat çeken 3 doktor hepimizin merak ettiği "Tavuk acile gelmeli mi?" sorusunu da yanıtladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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