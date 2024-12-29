onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Vakaları Acile Gelip Gelmemesi Konusunda Değerlendiren 3 Doktor Hepimizin Merak Ettiği O Soruyu Yanıtladı

Vakaları Acile Gelip Gelmemesi Konusunda Değerlendiren 3 Doktor Hepimizin Merak Ettiği O Soruyu Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.12.2024 - 10:07 Son Güncelleme: 29.12.2024 - 10:23

İçerik Devam Ediyor

Hastanelerin kalp atışı niteliğindeki acil servisler, her zaman yoğun bir hareketliliğe sahiptir. Bu alanlar, her an farklı bir durumla karşı karşıya kalabilir ve bu durumlar, genellikle hayati öneme sahip olabilir. İster gece ister gündüz, bu bölümdeki hareketlilik hiç durmaz. Özellikle insanlar bir sağlık sorunu yaşadığında ne yapacağını bilemediğinden soluğu acil serviste alır. Pek çok zaman durumu acil olmayan hastalar da acil servise gidebiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEDFxP...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 doktor, kendilerine sunulan vakaları acile gitmesinin gerekli olup olmadığı konusunda değerlendirdi.

3 doktor, kendilerine sunulan vakaları acile gitmesinin gerekli olup olmadığı konusunda değerlendirdi.

Videolarıyla acil servislerin gereksiz meşgul edilmesine dikkat çeken 3 doktor hepimizin merak ettiği "Tavuk acile gelmeli mi?" sorusunu da yanıtladı.

Videolarıyla acil servislerin gereksiz meşgul edilmesine dikkat çeken 3 doktor hepimizin merak ettiği "Tavuk acile gelmeli mi?" sorusunu da yanıtladı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın