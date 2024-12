Vakaları Acile Gelip Gelmemesi Konusunda Değerlendiren 3 Doktor Hepimizin Merak Ettiği O Soruyu Yanıtladı

Hastanelerin kalp atışı niteliğindeki acil servisler, her zaman yoğun bir hareketliliğe sahiptir. Bu alanlar, her an farklı bir durumla karşı karşıya kalabilir ve bu durumlar, genellikle hayati öneme sahip olabilir. İster gece ister gündüz, bu bölümdeki hareketlilik hiç durmaz. Özellikle insanlar bir sağlık sorunu yaşadığında ne yapacağını bilemediğinden soluğu acil serviste alır. Pek çok zaman durumu acil olmayan hastalar da acil servise gidebiliyor.