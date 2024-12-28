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Bir Özel Üniversitede Öğrenim Gören Öğrenciler Yanıtladı: "Bir Ayda Kaç Para Harcıyoruz"

Bir Özel Üniversitede Öğrenim Gören Öğrenciler Yanıtladı: "Bir Ayda Kaç Para Harcıyoruz"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2024 - 21:50

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Ülkemizin ekonomik seyri, toplumun tüm kesimlerini etkiliyor. Özellikle öğrenci kesimi bu durumdan en çok etkilenenler arasında. Ekonomik dalgalanmaların getirdiği belirsizlikler, öğrencilerin yaşamlarını doğrudan etkileyerek, onların eğitim hayatlarına dahi yansıyor. Öğrencilerin bu zorlu süreçteki mücadelesi, ülkenin geleceği için oldukça önemli. Bu nedenle, öğrencilere yönelik ekonomik zorlukların çözümü, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olmalı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DEFc7zHNac8/
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Bir özel üniversitede öğrenim gören öğrencilere bir ayda kaç para harcadıkları soruldu.

Bir özel üniversitede öğrenim gören öğrencilere bir ayda kaç para harcadıkları soruldu.

Gelen cevapları bazıları abartılı bulurken bazıları normal olduğunu savundu.

Gelen cevapları bazıları abartılı bulurken bazıları normal olduğunu savundu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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