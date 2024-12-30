İçerik Üreticileri En Klişe Anne Sözlerini Sıraladı: “Nereye Koyduysan Oradadır!”

Anneler.. Annelerimiz… Sanki bütün annelere otomatik olarak yüklenmiş bazı kalıp cümleler var biliyorsunuz ki. Haklarını da yemeyelim hepsi birbirinden doğru. @kakofoniyy adlı Instagram sayfasından içerikler üreten iki arkadaş da annelerin en klişe beş cümlesini sıraladı. Sıralamadaki her cümlenin şimdiden aklınıza geldiğine eminiz. Gelin detaylara geçelim.