onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İçerik Üreticileri En Klişe Anne Sözlerini Sıraladı: “Nereye Koyduysan Oradadır!”

İçerik Üreticileri En Klişe Anne Sözlerini Sıraladı: “Nereye Koyduysan Oradadır!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.12.2024 - 15:08

İçerik Devam Ediyor

Anneler.. Annelerimiz… Sanki bütün annelere otomatik olarak yüklenmiş bazı kalıp cümleler var biliyorsunuz ki. Haklarını da yemeyelim hepsi birbirinden doğru. @kakofoniyy adlı Instagram sayfasından içerikler üreten iki arkadaş da annelerin en klişe beş cümlesini sıraladı. Sıralamadaki her cümlenin şimdiden aklınıza geldiğine eminiz. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Listenin birincisi tabii ki “Nereye koyduysan oradadır”, ikincisi “Bana anne deme”, üçüncüsü ise “Anne olunca anlarsın” cümlesiydi.

Listenin birincisi tabii ki “Nereye koyduysan oradadır”, ikincisi “Bana anne deme”, üçüncüsü ise “Anne olunca anlarsın” cümlesiydi.

Dördüncü sırada ise “Ben mi gideyim ekmek almaya” ve beşinci sırada ise “Ayağına çorap giy” vardı.

Dördüncü sırada ise “Ben mi gideyim ekmek almaya” ve beşinci sırada ise “Ayağına çorap giy” vardı.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın