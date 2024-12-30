İçerik Üreticileri En Klişe Anne Sözlerini Sıraladı: “Nereye Koyduysan Oradadır!”

Anneler.. Annelerimiz… Sanki bütün annelere otomatik olarak yüklenmiş bazı kalıp cümleler var biliyorsunuz ki. Haklarını da yemeyelim hepsi birbirinden doğru. @kakofoniyy adlı Instagram sayfasından içerikler üreten iki arkadaş da annelerin en klişe beş cümlesini sıraladı. Sıralamadaki her cümlenin şimdiden aklınıza geldiğine eminiz. Gelin detaylara geçelim.
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Listenin birincisi tabii ki “Nereye koyduysan oradadır”, ikincisi “Bana anne deme”, üçüncüsü ise “Anne olunca anlarsın” cümlesiydi.
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Dördüncü sırada ise “Ben mi gideyim ekmek almaya” ve beşinci sırada ise “Ayağına çorap giy” vardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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