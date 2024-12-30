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Almanya’da Yeni Taşındığı Binada Karşı Komşusundan Gelen İnce Hediye Karşısında Mest Oldu

Almanya’da Yeni Taşındığı Binada Karşı Komşusundan Gelen İnce Hediye Karşısında Mest Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.12.2024 - 14:20

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@hazaldeutschmann adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Almanya’da yeni taşındığı binada başına gelen tatlı olayı paylaşmasıyla etkileşimleri topladı. Eskiden bizlerde de komşuculuk kültürü epey yaygındı, hatırlayanlar hatırlar. Ancak zaman geçtikçe bu konuda körelmeler yaşanmasıyla artık kimlerle aynı binada yaşadığımızı bile bilmez olduk. Almanya’da yaşanan olay ise hepimizin kalplerini ısıttı. Gelin detaylara geçelim.

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Genç kadın eve taşındıktan sonra karşı komşusundan sürpriz bir paket aldığını ve şaşırdığını söyledi.

Genç kadın eve taşındıktan sonra karşı komşusundan sürpriz bir paket aldığını ve şaşırdığını söyledi.

Karşı komşusu sokakta alışveriş yapabileceği yerleri listelemiş ve o marketlerdeki favori ürünlerinden birkaçını hediye etmişti.

Karşı komşusu sokakta alışveriş yapabileceği yerleri listelemiş ve o marketlerdeki favori ürünlerinden birkaçını hediye etmişti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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