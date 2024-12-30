Almanya’da Yeni Taşındığı Binada Karşı Komşusundan Gelen İnce Hediye Karşısında Mest Oldu

@hazaldeutschmann adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Almanya’da yeni taşındığı binada başına gelen tatlı olayı paylaşmasıyla etkileşimleri topladı. Eskiden bizlerde de komşuculuk kültürü epey yaygındı, hatırlayanlar hatırlar. Ancak zaman geçtikçe bu konuda körelmeler yaşanmasıyla artık kimlerle aynı binada yaşadığımızı bile bilmez olduk. Almanya’da yaşanan olay ise hepimizin kalplerini ısıttı. Gelin detaylara geçelim.