Suriyeli Mülteci Çocuklar Savaşa Dur Demek İçin Üç Ayrı Dilde Şarkılar Söyledi
Suriyeli Mülteci Çocuklar Savaşa Dur Demek İçin Üç Ayrı Dilde Şarkılar Söyledi
Geçtiğimiz haftalarda HTŞ’nin Şam’ı ele geçirmesiyle birlikte ülkede yaşananlar dünya gündemine yansımıştı, yansımaya da devam ediyor. Suriye’de yaşanan gelişmeler anbean dünyaca takip ediliyor. 60 yılı aşkındır süren Baas rejiminin sonlanmasıyla Suriyeliler ülkelerine dönmek için hazırlıklar yapmaya başladı. Ancak ülkelerinde uzun yıllardır yaşanan savaşla birlikte Türkiye’ye göç eden ailelerin masum çocukları memleketlerini hiç görememiş, burada doğup büyümek zorunda kalmışlardı. Gaziantep’te yaşayan Suriyeli mülteci çocuklar için Çok Dilli Çocuk Korosu düzenlendi.
Kaynak: artıgercek.com
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Çocuklar dünya barışı için bir araya geldi ve çalışmalardan sonra Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak üzere üç ayrı dilde şarkı söyledi.
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Dernek başkanı bu çalışmayı, “Irk ayırt etmeksizin birlikte ortak bir şeyler üretmek amacıyla yaptık” sözleriyle anlattı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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