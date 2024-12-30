Suriyeli Mülteci Çocuklar Savaşa Dur Demek İçin Üç Ayrı Dilde Şarkılar Söyledi

Geçtiğimiz haftalarda HTŞ’nin Şam’ı ele geçirmesiyle birlikte ülkede yaşananlar dünya gündemine yansımıştı, yansımaya da devam ediyor. Suriye’de yaşanan gelişmeler anbean dünyaca takip ediliyor. 60 yılı aşkındır süren Baas rejiminin sonlanmasıyla Suriyeliler ülkelerine dönmek için hazırlıklar yapmaya başladı. Ancak ülkelerinde uzun yıllardır yaşanan savaşla birlikte Türkiye’ye göç eden ailelerin masum çocukları memleketlerini hiç görememiş, burada doğup büyümek zorunda kalmışlardı. Gaziantep’te yaşayan Suriyeli mülteci çocuklar için Çok Dilli Çocuk Korosu düzenlendi.

Kaynak: artıgercek.com