Suriye’de Neler Oluyor? Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, Yeni Yönetimden "Provokasyon" Uyarısı Geldi
Suriye’de Neler Oluyor? Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, Yeni Yönetimden "Provokasyon" Uyarısı Geldi
Suriye’de 60 yıldan fazla süren Baas iktidarının yıkılması sonrasında yönetimi ele geçiren muhalifler son günlerde yaşananlar sonrasında provokasyon uyarısında bulundu. Sosyal medyada yayılan ve ülkedeki Aleviler için kutsal olan bir türbenin yakıldığı iddiası sonrasında Lazkiye, Humus ve Tartus gibi kentlerde protesto gösterileri düzenlendi. Kurulan geçici hükümetten yapılan açıklamada, videoda görülen türbe yakma meselesinin eski tarihli olduğu ve sorumluların cezalandırıldığı yer aldı. Ayrıca Humus ve Lazkiye’de gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Suriye’de HTŞ’nin önderlik ettiği silahlı gruplar başkent Şam’ı ele geçirmiş ve Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçmasıyla yönetim değişikliği yaşanmıştı.
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HTŞ ile birlikte hareket eden bazı silahlı grupların, ülkenin Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bazı kentlerde sorun çıkarabileceği iddia ediliyordu.
Sosyal medyada yayılan bir görüntüde, Alevilerin büyük büyük önem atfettiği Halep’te bulunan Hüseyin bin Hamdan el-Hasibi’nin türbesinin yakıldığı iddiası yer almıştı. Yayılan görüntüler sonrasında Humus, Tartus, Lazkiye gibi kentlerde gösteriler düzenlenmişti. Ayrıca bazı kentlerde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Humus ve Lazkiye’de gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ila edildi.
Suriye’nin yeni yönetiminden yapılan açıklamada, yaşananlara karşı provokasyon uyarısında bulunuldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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