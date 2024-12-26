Suriye’de Neler Oluyor? Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, Yeni Yönetimden "Provokasyon" Uyarısı Geldi

Suriye’de 60 yıldan fazla süren Baas iktidarının yıkılması sonrasında yönetimi ele geçiren muhalifler son günlerde yaşananlar sonrasında provokasyon uyarısında bulundu. Sosyal medyada yayılan ve ülkedeki Aleviler için kutsal olan bir türbenin yakıldığı iddiası sonrasında Lazkiye, Humus ve Tartus gibi kentlerde protesto gösterileri düzenlendi. Kurulan geçici hükümetten yapılan açıklamada, videoda görülen türbe yakma meselesinin eski tarihli olduğu ve sorumluların cezalandırıldığı yer aldı. Ayrıca Humus ve Lazkiye’de gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.