Pazarcılık Yapan Emekli Memurun Hayallerini Yaşayamadığı İçin Ekonomiye İsyanı Yeniden Gündeme Geldi

Emekli maaşları, özel sektör, asgari ücret fark etmeksizin vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşadığı için isyan ediyor. Sokak röportajlarıyla sıkıntılarını dile getiren birçok kişinin sesini duyuyoruz. Şimdiyse Tüylü Mikrofon adlı Instagram sayfasının iki yıl önce bir pazarcı ile yaptığı röportaj yeniden gündeme geldi. Çünkü iki yılda yaşam kalitesine dair değişen bir durum olmaması dikkat çekmişti. Gelin detaylar bakalım.
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Memur emeklisi olan vatandaşımız 12 bin TL maaş aldığını ve evde eşiyle olmak varken pazarda çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu dile getiriyordu.
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25 yıldır deniz görmediğini dile getiren vatandaşımızın tek hayali rahat ve keyifli bir tatil yapabileceği bir hayat yaşamaktı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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