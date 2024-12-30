onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Pazarcılık Yapan Emekli Memurun Hayallerini Yaşayamadığı İçin Ekonomiye İsyanı Yeniden Gündeme Geldi

Pazarcılık Yapan Emekli Memurun Hayallerini Yaşayamadığı İçin Ekonomiye İsyanı Yeniden Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.12.2024 - 12:46

İçerik Devam Ediyor

Emekli maaşları, özel sektör, asgari ücret fark etmeksizin vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşadığı için isyan ediyor. Sokak röportajlarıyla sıkıntılarını dile getiren birçok kişinin sesini duyuyoruz. Şimdiyse Tüylü Mikrofon adlı Instagram sayfasının iki yıl önce bir pazarcı ile yaptığı röportaj yeniden gündeme geldi. Çünkü iki yılda yaşam kalitesine dair değişen bir durum olmaması dikkat çekmişti. Gelin detaylar bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Memur emeklisi olan vatandaşımız 12 bin TL maaş aldığını ve evde eşiyle olmak varken pazarda çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu dile getiriyordu.

Memur emeklisi olan vatandaşımız 12 bin TL maaş aldığını ve evde eşiyle olmak varken pazarda çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu dile getiriyordu.

25 yıldır deniz görmediğini dile getiren vatandaşımızın tek hayali rahat ve keyifli bir tatil yapabileceği bir hayat yaşamaktı.

25 yıldır deniz görmediğini dile getiren vatandaşımızın tek hayali rahat ve keyifli bir tatil yapabileceği bir hayat yaşamaktı.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın