Pazarcılık Yapan Emekli Memurun Hayallerini Yaşayamadığı İçin Ekonomiye İsyanı Yeniden Gündeme Geldi

Emekli maaşları, özel sektör, asgari ücret fark etmeksizin vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşadığı için isyan ediyor. Sokak röportajlarıyla sıkıntılarını dile getiren birçok kişinin sesini duyuyoruz. Şimdiyse Tüylü Mikrofon adlı Instagram sayfasının iki yıl önce bir pazarcı ile yaptığı röportaj yeniden gündeme geldi. Çünkü iki yılda yaşam kalitesine dair değişen bir durum olmaması dikkat çekmişti. Gelin detaylar bakalım.