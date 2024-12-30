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“Sabah Namazı Kaç Rekattır?” Sorusuna Yanıt Olarak Ekonomiden Dert Yanan Vatandaşın Sitemi Gündem Oldu

“Sabah Namazı Kaç Rekattır?” Sorusuna Yanıt Olarak Ekonomiden Dert Yanan Vatandaşın Sitemi Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.12.2024 - 08:42

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Son birkaç yıldır ekonomik olarak yaşanan zorluklar karşısında vatandaşların yaşadığı mağduriyet öfkelerini artırıyor. Ev kiraları, market alışverişleri derken dur durak bilmeyen zamlar öfkeyi diri tutuyor. Sokak röportajlarında sık sık ekonomiye dair düşüncelerini belirten vatandaşlarımıza yer veriliyor. Şimdiyse benzeri bir örnekle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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“Sabah namazı kaç rekattır?” sorusu için bir vatandaşa mikrofon uzatıldı. Ancak amcamızın tek derdi geçim sıkıntısıydı.

“Sabah namazı kaç rekattır?” sorusu için bir vatandaşa mikrofon uzatıldı. Ancak amcamızın tek derdi geçim sıkıntısıydı.

Ekmeğin 15 TL, peynirin 500 TL olduğunu söyleyen amcamız, “Sabah namazıyla benim ne işim var, bana önce ekmek lazım ekmek” sözlerini dile getirdi.

Ekmeğin 15 TL, peynirin 500 TL olduğunu söyleyen amcamız, “Sabah namazıyla benim ne işim var, bana önce ekmek lazım ekmek” sözlerini dile getirdi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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