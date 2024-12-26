Kaldı mı Böyle Ev Sahipleri: Kiracısını Zor Duruma Sokmayan Ev Sahibi “Helal Olsun” Dedirtti

Son birkaç yıldır artış konusunda dur durak bilmeyen kiralar karşısında vatandaşlar zor durumlarla karşı karşıya kalıyor. Ev sahiplerinin evlerine ederinden fazla kiralar istemesi, zamlar yapması anlaşamayınca da kiracılarını çıkarması durumuyla yüzleşiyoruz. Ancak her sahibi aynı diye bir kaide yok. Öteki Görüş mikrofonlarına konuşan bir ev sahibi herkese örnek olacak düşünceliliğe sahipti. Gelin detaylara geçelim.
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Sokak röportajında konuşan ev sahibi, kiracısını zor duruma sokmak yerine “Gönül rahatlığıyla bana helali hoş olsun diyebileceğin ne verebilirsin” diye sorarak fiyat belirlemişti.
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İyi yürekli ev sahibi sözlerine “Önce vatandaşın kendisini düzeltmesi lazım ki ülke de düzelsin” cümlesini de eklemişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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