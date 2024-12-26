Kaldı mı Böyle Ev Sahipleri: Kiracısını Zor Duruma Sokmayan Ev Sahibi “Helal Olsun” Dedirtti

Son birkaç yıldır artış konusunda dur durak bilmeyen kiralar karşısında vatandaşlar zor durumlarla karşı karşıya kalıyor. Ev sahiplerinin evlerine ederinden fazla kiralar istemesi, zamlar yapması anlaşamayınca da kiracılarını çıkarması durumuyla yüzleşiyoruz. Ancak her sahibi aynı diye bir kaide yok. Öteki Görüş mikrofonlarına konuşan bir ev sahibi herkese örnek olacak düşünceliliğe sahipti. Gelin detaylara geçelim.