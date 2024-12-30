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Yurt Dışından Vintage Görünümlü Telefon Aldığını Sanan Vatandaş Gelen Ürünle Yaşadığı Şoku Paylaştı

Yurt Dışından Vintage Görünümlü Telefon Aldığını Sanan Vatandaş Gelen Ürünle Yaşadığı Şoku Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.12.2024 - 12:22

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Son zamanlarda yurt dışından alışveriş epey popüler oldu biliyorsunuz ki. Özellikle de vatandaşların “ne aldık, ne geldi” tarzında paylaşımları viral durumda. Bazen çeviri hatalarından, bazen yanıltıcı görsellerden, bazen de eksik okumalardan kaynaklı olarak yanlış ürün alanlar olabiliyor. Şimdiyse vintage görünümlü bir telefon aldığını düşünen vatandaşların yaşadığı şaşkınlıkla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Karısını mutlu etmek için yurt dışından görseldeki telefonu alan kişi, gelen iki boyutlu telefon karşısında hüsrana uğramıştı.

Karısını mutlu etmek için yurt dışından görseldeki telefonu alan kişi, gelen iki boyutlu telefon karşısında hüsrana uğramıştı.

Aslında ürün detaylarında bilgiler alıyordu ancak başına geleceklerden kaçamamıştı.

Aslında ürün detaylarında bilgiler alıyordu ancak başına geleceklerden kaçamamıştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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