Yurt Dışından Vintage Görünümlü Telefon Aldığını Sanan Vatandaş Gelen Ürünle Yaşadığı Şoku Paylaştı

Son zamanlarda yurt dışından alışveriş epey popüler oldu biliyorsunuz ki. Özellikle de vatandaşların “ne aldık, ne geldi” tarzında paylaşımları viral durumda. Bazen çeviri hatalarından, bazen yanıltıcı görsellerden, bazen de eksik okumalardan kaynaklı olarak yanlış ürün alanlar olabiliyor. Şimdiyse vintage görünümlü bir telefon aldığını düşünen vatandaşların yaşadığı şaşkınlıkla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karısını mutlu etmek için yurt dışından görseldeki telefonu alan kişi, gelen iki boyutlu telefon karşısında hüsrana uğramıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslında ürün detaylarında bilgiler alıyordu ancak başına geleceklerden kaçamamıştı.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın