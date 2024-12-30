Yurt Dışından Vintage Görünümlü Telefon Aldığını Sanan Vatandaş Gelen Ürünle Yaşadığı Şoku Paylaştı

Son zamanlarda yurt dışından alışveriş epey popüler oldu biliyorsunuz ki. Özellikle de vatandaşların “ne aldık, ne geldi” tarzında paylaşımları viral durumda. Bazen çeviri hatalarından, bazen yanıltıcı görsellerden, bazen de eksik okumalardan kaynaklı olarak yanlış ürün alanlar olabiliyor. Şimdiyse vintage görünümlü bir telefon aldığını düşünen vatandaşların yaşadığı şaşkınlıkla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.