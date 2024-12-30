Günümüzde Beslenmek: Ne Yemek İstesek Sağlıksız Olduğu Gerçeğiyle Yüzleşmek!

Öyle bir döneme denk geldik ki, evimizde hazırladığımız yemeklerden bile şüphe ederken dışarıdan aldıklarımıza hiç güvenemez olduk. Plastik gibi yapay meyveler mi dersiniz, diğer ülkelerden yüksek aflatoksin oranları nedeniyle ülkemize geri dönen antep fıstıkları mı dersiniz, birkaç ay önce et yediğimizi sandığımız işletmelerin başka şeyler kullandığını öğrenmemiz mi dersiniz… Verecek birçok örnek var ama sonuç olarak hepimiz yediklerimizden şüphe eder olduk. @busekaraburada Instagram adlı içerik üreticisi de bu konuya dair bir paylaşım yaptı.