Günümüzde Beslenmek: Ne Yemek İstesek Sağlıksız Olduğu Gerçeğiyle Yüzleşmek!

Öyle bir döneme denk geldik ki, evimizde hazırladığımız yemeklerden bile şüphe ederken dışarıdan aldıklarımıza hiç güvenemez olduk. Plastik gibi yapay meyveler mi dersiniz, diğer ülkelerden yüksek aflatoksin oranları nedeniyle ülkemize geri dönen antep fıstıkları mı dersiniz, birkaç ay önce et yediğimizi sandığımız işletmelerin başka şeyler kullandığını öğrenmemiz mi dersiniz… Verecek birçok örnek var ama sonuç olarak hepimiz yediklerimizden şüphe eder olduk. @busekaraburada Instagram adlı içerik üreticisi de bu konuya dair bir paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerik üreticisi canı bir şey atıştırmak istediğinde ne yemek istese aklında soru işaretleri olduğuna değinmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşımı “2025’te Beslenmek” notuyla yapan içerik üreticisine gelen yorumlardan herkesin aynı dertten muzdarip olduğunu anladık.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın