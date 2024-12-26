Çocuğunun Öz Babası Olmadığını Öğrenen Adam Eşine Doğum Günü Hediyesi Diyerek Boşanma Dilekçelerini Verdi

Eşi tarafından aldatıldığını öğrenen bir adam, bunu eşine yaptığı doğum günü sürpriziyle ortaya çıkardı. Çocuğunun kendisinden olmadığını da öğrenmişti. Yaşadığı büyük hayal kırıklığı karşısında her şeyi öğrendiğini eşine bir zarf vererek açıkladı. Eşi doğum günü olduğu için hediye paketini heyecanla açıyor ve içinden çıkacakları merak ediyordu.