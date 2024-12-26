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Çocuğunun Öz Babası Olmadığını Öğrenen Adam Eşine Doğum Günü Hediyesi Diyerek Boşanma Dilekçelerini Verdi

Çocuğunun Öz Babası Olmadığını Öğrenen Adam Eşine Doğum Günü Hediyesi Diyerek Boşanma Dilekçelerini Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.12.2024 - 15:21

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Eşi tarafından aldatıldığını öğrenen bir adam, bunu eşine yaptığı doğum günü sürpriziyle ortaya çıkardı. Çocuğunun kendisinden olmadığını da öğrenmişti. Yaşadığı büyük hayal kırıklığı karşısında her şeyi öğrendiğini eşine bir zarf vererek açıkladı. Eşi doğum günü olduğu için hediye paketini heyecanla açıyor ve içinden çıkacakları merak ediyordu.

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Ancak hediye paketinden boşanma dilekçeleri çıktı.

Ancak hediye paketinden boşanma dilekçeleri çıktı.

Adamın her şeyi öğrendiğini duyan kadının adeta rengi attı.

Adamın her şeyi öğrendiğini duyan kadının adeta rengi attı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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