Anneannesinden Geriye Kalan Fotoğrafı Yapay Zeka Yardımıyla Canlandırarak Video Haline Getirdi

@ozansihay adlı Instagram hesabından ürettiği içeriklerle ufkumuzu genişleten Ozan Sihay, yapay zekaya dair birçok öğretici paylaşım yapıyor. Son zamanlarda sizler de yapay zeka ile fotoğrafların canlandırıldığına denk gelmiş olabilirsiniz. Ozan Sihay da anneannesinin gençliğinden bir fotoğrafı canlandırdı. Adım adım nasıl yaptığına ve hangi uygulamalardan yararlandığına da yer verdi. Video kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara geçelim.