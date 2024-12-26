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Anneannesinden Geriye Kalan Fotoğrafı Yapay Zeka Yardımıyla Canlandırarak Video Haline Getirdi

Anneannesinden Geriye Kalan Fotoğrafı Yapay Zeka Yardımıyla Canlandırarak Video Haline Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.12.2024 - 12:19

İçerik Devam Ediyor

@ozansihay adlı Instagram hesabından ürettiği içeriklerle ufkumuzu genişleten Ozan Sihay, yapay zekaya dair birçok öğretici paylaşım yapıyor. Son zamanlarda sizler de yapay zeka ile fotoğrafların canlandırıldığına denk gelmiş olabilirsiniz. Ozan Sihay da anneannesinin gençliğinden bir fotoğrafı canlandırdı. Adım adım nasıl yaptığına ve hangi uygulamalardan yararlandığına da yer verdi. Video kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara geçelim.

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İlk olarak fotoğrafı beyaz ışıklı bir arka planla birlikte telefonundan yeniden çekti.

İlk olarak fotoğrafı beyaz ışıklı bir arka planla birlikte telefonundan yeniden çekti.

Ardından ise ışıklar, photoshoplar, ses efektleri derken ortaya çıkan sonuç muazzamdı.

Ardından ise ışıklar, photoshoplar, ses efektleri derken ortaya çıkan sonuç muazzamdı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Adamın anneannesine bak awk boğazda kürek çekiyo benimki de balkonda salatalık yetiştirmeye çalışıyordu