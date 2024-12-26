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Kaliteli İçerik: 2024’teki Flört Denemelerini Slayt ile Raporlayan Genç Kadın Güldürdü

Kaliteli İçerik: 2024’teki Flört Denemelerini Slayt ile Raporlayan Genç Kadın Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.12.2024 - 12:53

İçerik Devam Ediyor

Spotify’ın yıllık özet kavramını hayatımıza sokmasıyla birlikte içerik üreticilerinden yaratıcı fikirlerle yıl sonu farklı özetler görüyoruz. Kimi kaç kere ağladığını kimiyse ilişki hayatını özetliyor. @faziletyilmazz adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın da 2024’te nasıl bir aşk hayatı olduğunu özetledi. Kaç buluşmaya çıktığını, kaç kişiyle devam etmeyi denediğini, nerelerde tanıştığını anlatmıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Bu özetlerin olmazsa olmazı biliyorsunuz ki slaytlar. Genç kadın da bir slaytla aşk hayatının tüm detaylarını özetlemişti.

Bu özetlerin olmazsa olmazı biliyorsunuz ki slaytlar. Genç kadın da bir slaytla aşk hayatının tüm detaylarını özetlemişti.

Şans yüzüne gülmemiş, pek de başarılı dateleri olmamıştı. Yine de eğlenceli içeriğiyle izleyenleri güldürmeyi başardı.

Şans yüzüne gülmemiş, pek de başarılı dateleri olmamıştı. Yine de eğlenceli içeriğiyle izleyenleri güldürmeyi başardı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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