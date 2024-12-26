Hoş Geldin Yeni Fobi Bebek: Çıplak Ayakla Toprakta Yürürken “Kancalı Kurt”lar Vücudunuza Girebilir

Her gün bir yaşımıza daha gireceğimiz bir bilgiyle hayatımıza devam ediyoruz. Kimisi iyi olurken kimi öğrendiklerimiz de bizi biraz geriyor. Şimdiyse sizlerin de artık yapmadan önce tereddüt edeceği bir bilgiyle karşınızdayız. Doğa yürüyüşlerinde, parklarda, bahçeniz varsa bahçenizde çıplak ayakla yürüdüğünüz olmuştur. Toprağın enerjisini almak bazen hepimize iyi geliyor. Ancak bunun bir dezavantajı da var.

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