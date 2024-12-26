Hoş Geldin Yeni Fobi Bebek: Çıplak Ayakla Toprakta Yürürken “Kancalı Kurt”lar Vücudunuza Girebilir

Her gün bir yaşımıza daha gireceğimiz bir bilgiyle hayatımıza devam ediyoruz. Kimisi iyi olurken kimi öğrendiklerimiz de bizi biraz geriyor. Şimdiyse sizlerin de artık yapmadan önce tereddüt edeceği bir bilgiyle karşınızdayız. Doğa yürüyüşlerinde, parklarda, bahçeniz varsa bahçenizde çıplak ayakla yürüdüğünüz olmuştur. Toprağın enerjisini almak bazen hepimize iyi geliyor. Ancak bunun bir dezavantajı da var.
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Çıplak ayakla toprakla yürürken kancalı kurtlar vücudunuza nüfuz edebilir ve bağırsaklarınızda parazit olarak yaşamaya başlayabilir.
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Bağırsaklardaki kan damarlarından beslenen kancalı kurtların kişiden kişiye değişmekle birlikte genel olarak kansızlığa neden olduğu görülmektedir.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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