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Kız Babası Olmak Bir Başka: Oğlu Arayınca Maç İzliyorum Diyen Adam Kızlarının İsteğini Anında Yerine Getirdi

Kız Babası Olmak Bir Başka: Oğlu Arayınca Maç İzliyorum Diyen Adam Kızlarının İsteğini Anında Yerine Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.12.2024 - 11:27

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Kız babalarından sıkça duyduğumuz bir şey var ki, o da “kız babası olmak bir başka” cümlesi. @revitalya adlı TikTok hesaplarından paylaşım yapan iki kız kardeş de bunu kanıtlamak için babalarına küçük bir test yaptı. İlk önce abilerine babalarını aramalarını söyledi ve tepkisini çekti. Ardından ise kendi istekleri karşısında verdiği tepkiyi kayda aldılar. Gelin neler yaşamışlar birlikte bakalım.

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İlk önce oğlu arayıp bir şey isteyince maç izlediğini söyleyen baba, kızları “maske yapalım” dediğinde maçı anında unuttu.

İlk önce oğlu arayıp bir şey isteyince maç izlediğini söyleyen baba, kızları “maske yapalım” dediğinde maçı anında unuttu.

Kızlar da “E hani maç izliyordun” dedi. Ancak babaları için kızlarının isteği karşısında maçın hiçbir önemi yoktu.

Kızlar da “E hani maç izliyordun” dedi. Ancak babaları için kızlarının isteği karşısında maçın hiçbir önemi yoktu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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