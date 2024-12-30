Kız Babası Olmak Bir Başka: Oğlu Arayınca Maç İzliyorum Diyen Adam Kızlarının İsteğini Anında Yerine Getirdi

Kız babalarından sıkça duyduğumuz bir şey var ki, o da “kız babası olmak bir başka” cümlesi. @revitalya adlı TikTok hesaplarından paylaşım yapan iki kız kardeş de bunu kanıtlamak için babalarına küçük bir test yaptı. İlk önce abilerine babalarını aramalarını söyledi ve tepkisini çekti. Ardından ise kendi istekleri karşısında verdiği tepkiyi kayda aldılar. Gelin neler yaşamışlar birlikte bakalım.