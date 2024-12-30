Kız Babası Olmak Bir Başka: Oğlu Arayınca Maç İzliyorum Diyen Adam Kızlarının İsteğini Anında Yerine Getirdi

Kız babalarından sıkça duyduğumuz bir şey var ki, o da “kız babası olmak bir başka” cümlesi. @revitalya adlı TikTok hesaplarından paylaşım yapan iki kız kardeş de bunu kanıtlamak için babalarına küçük bir test yaptı. İlk önce abilerine babalarını aramalarını söyledi ve tepkisini çekti. Ardından ise kendi istekleri karşısında verdiği tepkiyi kayda aldılar. Gelin neler yaşamışlar birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk önce oğlu arayıp bir şey isteyince maç izlediğini söyleyen baba, kızları “maske yapalım” dediğinde maçı anında unuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızlar da “E hani maç izliyordun” dedi. Ancak babaları için kızlarının isteği karşısında maçın hiçbir önemi yoktu.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın