Kiralık Dairelerin Fiyatını Tahmin Etmeye Çalışan Genç Her Seferinde Neye Uğradığını Şaşırdı!
Kiralık Dairelerin Fiyatını Tahmin Etmeye Çalışan Genç Her Seferinde Neye Uğradığını Şaşırdı!
İstanbul’da kiralık ev fiyatları gençleri şaşırtmaya devam ediyor. “Fiyat algımı kaybettim” diyen bir genç daire fiyatlarını tahmin ederken her seferinde yanıldı.
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İstanbul’da yaşayan bir genç kiralık dairelerin fiyatını tahmin etmeye çalışırken sürekli ters köşe oldu.
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Genç, İstanbul Hamidiye’de 4+1 bir dairenin fiyatını tahmin etmeye çalışırken fiyatı önce 40 bin TL olarak tahmin etti. Ancak evin 100 bin TL olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. ''Fiyat algım yok benim'' dedi.
Kayseri’deki ilanlara da bakan genç, oradaki kira fiyatlarını tahmin ederken de benzer bir ikilem yaşadı. “Kayseri’deki eve de 45 bin TL fiyat biçen genç fiyatının 25 bin TL olduğunu öğrenince, ''Benim 1+1 evim İstanbul'da 25 bin TL. Ben Kayseri’ye taşınıyorum arkadaş!” dedi.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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