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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki İlk Hamlesini Yaptı: Tesisi Dışarıdan İzlemeye Kapatıyor

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki İlk Hamlesini Yaptı: Tesisi Dışarıdan İzlemeye Kapatıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 23:37
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu, Samandıra'daki ilk adımlarından birini attı. Belözoğlu'nun, Domenico Tedesco'nun da geçen sezon şikayet ettiği bir sorunu çözmesi için talimat verdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli teknik adam, takımın saha içindeki sorunlarının yanı sıra Samandıra'daki çalışma ortamına da müdahale etti.

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İlk müdahale antrenman sahasına oldu.

İlk müdahale antrenman sahasına oldu.

Gazeteci Alper Yemeniciler'in aktardığına göre Emre Belözoğlu, Samandıra'daki antrenman sahalarının çevreden izlenebilmesi sorununa çözüm bulunmasını istedi. Teknik adam bu konuyu ilk antrenmanından itibaren gündemde tuttu. Sorunun giderilmesi için yeni bir sistem kurulması talimatını verdiği belirtildi.

Tedesco da geçen sezon aynı şikayeti dile getirmişti.

Tedesco da geçen sezon aynı şikayeti dile getirmişti.

Domenico Tedesco, geçtiğimiz sezon Samandıra'daki antrenmanların çevreden izlenebilmesini gündeme getirmişti. Belözoğlu'nun ise kulüpteki geçmişinden de yararlanarak bu soruna ilk günden müdahale ettiği belirtildi. Böylece Tedesco'nun dile getirdiği şikayet, yeni teknik direktörün ilk işleri arasına girdi.

Sahanın çevresine direkli file sistemi kurulacak.

Sahanın çevresine direkli file sistemi kurulacak.

Belözoğlu'nun talimatıyla antrenman sahasının çevresine file sistemi kurulması için çalışma başlatıldı. Direklerle yukarıya taşınacak sistem sayesinde çevredeki mahalleden antrenmanların görülmesinin engellenmesi hedefleniyor. Talimat, Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından Samandıra'da atılan ilk adımlardan biri olarak anlatıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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