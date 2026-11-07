Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki İlk Hamlesini Yaptı: Tesisi Dışarıdan İzlemeye Kapatıyor
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu, Samandıra'daki ilk adımlarından birini attı. Belözoğlu'nun, Domenico Tedesco'nun da geçen sezon şikayet ettiği bir sorunu çözmesi için talimat verdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli teknik adam, takımın saha içindeki sorunlarının yanı sıra Samandıra'daki çalışma ortamına da müdahale etti.
İlk müdahale antrenman sahasına oldu.
Tedesco da geçen sezon aynı şikayeti dile getirmişti.
Sahanın çevresine direkli file sistemi kurulacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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