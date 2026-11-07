Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki İlk Hamlesini Yaptı: Tesisi Dışarıdan İzlemeye Kapatıyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu, Samandıra'daki ilk adımlarından birini attı. Belözoğlu'nun, Domenico Tedesco'nun da geçen sezon şikayet ettiği bir sorunu çözmesi için talimat verdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli teknik adam, takımın saha içindeki sorunlarının yanı sıra Samandıra'daki çalışma ortamına da müdahale etti.