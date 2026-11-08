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Beşiktaş Evinde Gençlerbirliği'ni 3-0'lık Skorla Mağlup Etti

Beşiktaş Evinde Gençlerbirliği'ni 3-0'lık Skorla Mağlup Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 22:52
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Beşiktaş, haftanın son maçında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Gençlerbirliği'nin on kişi kaldığı maçta Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. 

Trossard üç asistle geceye damga vurdu.

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Vlahovic ve Trossard yıldızlaştı, ilk yarıda Gençlerbirliği 10 kişi kaldı.

Vlahovic ve Trossard yıldızlaştı, ilk yarıda Gençlerbirliği 10 kişi kaldı.

20. dakikada Vlahovic, Trossard'ın pasında attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 22. dakikada Metehan Baltacı, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Gençlerbirliği'ni 10 kişi bıraktı. İlk yarının son dakikasında Trossard'ın pasını boş kaleye gönderen Vlahovic, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü değil, ikinci golünü kaydetti: 2-0. Beşiktaş, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Trossard 3 asist yaptı.

Trossard 3 asist yaptı.

İlk yarıda Vlahovic'in attığı iki golde imzası olan Leandro Trossard ikinci yarının da son bölümünde ortaya çıktı. Kaleye gönderdiği topa son anda Poku dokununca gol Poku'ya yazıldı ancak bu Trossard'ın üçüncü asisti olarak başka önemli bir istatistiğe dönüştü. 

Beşiktaş geçtiğimiz haftaki puan kaybı sonrası yeniden galibiyet alarak yoluna devam etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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