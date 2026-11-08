Beşiktaş Evinde Gençlerbirliği'ni 3-0'lık Skorla Mağlup Etti

İlk yarıda Vlahovic'in attığı iki golde imzası olan Leandro Trossard ikinci yarının da son bölümünde ortaya çıktı. Kaleye gönderdiği topa son anda Poku dokununca gol Poku'ya yazıldı ancak bu Trossard'ın üçüncü asisti olarak başka önemli bir istatistiğe dönüştü.

Beşiktaş geçtiğimiz haftaki puan kaybı sonrası yeniden galibiyet alarak yoluna devam etti.