Beşiktaş Evinde Gençlerbirliği'ni 3-0'lık Skorla Mağlup Etti
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Beşiktaş, haftanın son maçında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Gençlerbirliği'nin on kişi kaldığı maçta Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Trossard üç asistle geceye damga vurdu.
Vlahovic ve Trossard yıldızlaştı, ilk yarıda Gençlerbirliği 10 kişi kaldı.
Trossard 3 asist yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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